Ovo je cifra koja vam treba za dobrovoljnu uplatu staža: Evo ko ne može sebi uplaćivati

Poslodavci su kod upošljavanja radnika dužni prijaviti ih, uplaćivati im redovno doprinose za penziono i zdravstveno siguranje.

Međutim, u praksi i dalje ima onih krše zakon i ne uplaćuju radnicima doprinose.

Radnici to uglavnom otkriju kada ostanu bez posla i zatraže u Federalnom zavodu za penzijsko i invalidsko osiguranje izvod o uplaćenim doprinosima ili kada trebaju u penziju.

Zbog svega, pojedini se odlučuju i na varijantu da sebi uplaćuju staž. To se zove dobrovoljno osiguranje.

U ovoj godini mjesečni iznos dobrovoljno uplaćenog staža je 418,88 KM.

Da biste sebi mogli uplaćivati staž, morate ispuniti potrebne uvjete, dokumentaciju predočiti Federalnom zavodu za penzijsko i invalidsko osiguranje.

"Prema Zakonu, prijavu na dobrovoljno osiguranje može podnijeti osoba koja nije u obaveznom osiguranju niti je korisnik penzije. Koja je starija od 15, a mlađa od 65 godina. Da ima prebivalište u Federaciji BiH ili Brčko distriktu. Da je državljanin Bosne i Hercegovine. Da posjeduje opštu zdravstvenu sposobnost", naveo je ranije za Faktor Tomislav Kvesić, portparol Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Opštu zdravstvenu sposobnost osoba dokazuje ljekarskim uvjerenjem, a što je zakonski uslov. Ako ne dostavi ovaj dokument, dobrovoljno osiguranje ne može biti odobreno.

Osoba koja se nalazi na redovnom školovanju i osoba koja je ostvarila pravo na penziju ne može biti osiguranik u dobrovoljnom osiguranju.