Potpisan ugovor - uspostavlja se sistem masovne procjene vrijednosti nepokretnosti

Dodajte ATV u vaš Google izvor

Foto: ATV

Ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić i ministar finansija Republike Srpske Zora Vidović potpisali su danas u Banjaluci supsidijarni sporazum za projekat "Unapređenje geoprostorne infrastrukture i procjene vrijednosti nepokretnosti – dodatno finansiranje".

Ukupna vrijednost projekta za Republiku Srpsku iznosi 35,2 miliona evra, odnosno 68,8 miliona KM, a realizacija je planirana do 30. januara 2032. godine. Potpisivanju sporazuma prisustvuju i predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić, direktor Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove (RUGIPP) Dragan Stanković. Republika Srpska Karan: Stabilnost Srpske počiva na snažnim institucijama, Dejtonu i volji naroda Realizacija ovog projekta planirana do 30. januara 2032. godine, a najvažnija komponenta je uspostavljanje sistema masovne procjene vrijednosti nepokretnosti

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.