Potpisan ugovor - uspostavlja se sistem masovne procjene vrijednosti nepokretnosti

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić i ministar finansija Republike Srpske Zora Vidović potpisali su danas u Banjaluci supsidijarni sporazum za projekat "Unapređenje geoprostorne infrastrukture i procjene vrijednosti nepokretnosti – dodatno finansiranje".
Ukupna vrijednost projekta za Republiku Srpsku iznosi 35,2 miliona evra, odnosno 68,8 miliona KM, a realizacija je planirana do 30. januara 2032. godine.
Potpisivanju sporazuma prisustvuju i predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić, direktor Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove (RUGIPP) Dragan Stanković.
Republika Srpska
Karan: Stabilnost Srpske počiva na snažnim institucijama, Dejtonu i volji naroda
Realizacija ovog projekta planirana do 30. januara 2032. godine, a najvažnija komponenta je uspostavljanje sistema masovne procjene vrijednosti nepokretnosti
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
4 h21
Republika Srpska
5 h3
Republika Srpska
7 h2
Republika Srpska
15 h4
Najnovije
Najčitanije
14
46
14
37
14
34
14
24
14
22
Trenutno na programu