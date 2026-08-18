Logo

Potpisan ugovor - uspostavlja se sistem masovne procjene vrijednosti nepokretnosti

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
18.08.2026 10:18

Komentari:

0
Министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић и министар финансија Републике Српске Зора Видовић потписали су данас у Бањалуци супсидијарни споразум за пројекат "Унапређење геопросторне инфраструктуре и процјене вриједности непокретности – додатно финансирање" укупне вриједности за Републику Српску 35,2 милиона евра, односно 68,8 милиона КМ.
Foto: ATV

Ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić i ministar finansija Republike Srpske Zora Vidović potpisali su danas u Banjaluci supsidijarni sporazum za projekat "Unapređenje geoprostorne infrastrukture i procjene vrijednosti nepokretnosti – dodatno finansiranje".

Ukupna vrijednost projekta za Republiku Srpsku iznosi 35,2 miliona evra, odnosno 68,8 miliona KM, a realizacija je planirana do 30. januara 2032. godine.

Potpisivanju sporazuma prisustvuju i predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić, direktor Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove (RUGIPP) Dragan Stanković.

Синиша Каран

Republika Srpska

Karan: Stabilnost Srpske počiva na snažnim institucijama, Dejtonu i volji naroda

Realizacija ovog projekta planirana do 30. januara 2032. godine, a najvažnija komponenta je uspostavljanje sistema masovne procjene vrijednosti nepokretnosti

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Srđan Amidžić

sporazum

Zora Vidović

Komentari (0)

Više iz rubrike

предсједник Републике Српске

Republika Srpska

Karan: Stabilnost Srpske počiva na snažnim institucijama, Dejtonu i volji naroda

4 h

21
Нови циклус туристичких ваучера у Српској од 7. септембра

Republika Srpska

Novi ciklus turističkih vaučera u Srpskoj od 7. septembra

5 h

3
Зора Видовић и Срђан Амиџић

Republika Srpska

Vidović i Amidžić potpisuju sporazum vrijedan skoro 69 miliona KM

7 h

2
Чему сва галама ако Меморијални центар Поточари ради по закону?

Republika Srpska

Čemu sva galama ako Memorijalni centar Potočari radi po zakonu?

15 h

4

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

46

Gužve na više graničnih prelaza, evo gdje se najviše čeka

14

37

Liječili ga od moždanog udara, pa otkrili "grdosiju" u bešici

14

34

Tri saobraćajne nesreće na jednom putnom pravcu u Srpskoj

14

24

Minić sa lovcima u Prnjavoru: Svoj među svojima

14

22

Gugl mora da plati novu kaznu jer nije uklonio zabranjene informacije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima