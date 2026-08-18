Vidović i Amidžić potpisuju sporazum vrijedan skoro 69 miliona KM

Autor:ATV redakcija
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Ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić i ministar finansija Republike Srpske Zora Vidović potpisaće sporazum o prenosu sredstava i obaveza za realizaciju projekta unapređenja geoprostorne infrastrukture i procjene vrijednosti nepokretnosti.
Ukupna vrijednost projekta za Republiku Srpsku iznosi 35,2 miliona evra, odnosno 68,8 miliona maraka, a realizacija je planirana do 30. januara 2032. godine.
Najvažnija komponenta projekta je ,uspostavljanje sistema masovne procjene vrijednosti nepokretnosti.
Potpisivanju će prisustvovati i premijer Srpske Savo Minić.
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