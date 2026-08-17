Kojić: Memorijalnom centru Potočari mora se stati u kraj

V.d. direktora Spomen-memorijala srpskim žrtvama Podrinja i Birča Branimir Kojić kaže da se Memorijalnom centru Potočari mora stati u kraj i da je to mjesto odakle dolaze napadi na Republiku Srpsku.

Za ATV je komentarisao aktuelnu situaciju u kojoj istražni organi u Republici Srpskoj pregledaju poslovanje Memorijalnog centra u Srebrenici.

"Prvo što se primijetilo je konfuzija među Bošnjacima. Dobar broj njih i onih koji su zaposleni u javnim institucijama, imaju ugovor u Potočarima. Odmah su se zapitali jesu li i oni na spisku jer znamo da ti ljudi imaju ugovore i pored toga što rade u javnim institucijama Republike Srpske. Na tom spisku je jedan Zlatko Lagumdžija koji znamo šta je radio kada je u pitanju ona sramna rezolucija protiv čitavog srpskog naroda, ako je on bio na listi da prima platu, to jasno govori čemu služi taj centar".

Kojić podsjeća da Emir Suljagić pljuje sve što je srpsko i da će ljudi u Memorijalnom centru učiniti sve da zaštite ono što su radili, a očigledno je da su radili određen kriminal.

"Srebrenica je mala sredina, zna se ko šta ruča. Po čaršiji se priča o enormnim sredstvima koja dolaze. Prije dvije godine je švedska ambasadorka željela da dođe u Potočare da se pokloni njihovim žrtvama, a Suljagić je rekao da ne može jer nisu dali nikakav novac. To opet govori da su dole ogromna sredstva i da samo onaj ko donese novac može da se pokloni. Znamo i da se taj Centar finansira i sa nivoa BiH, a Suljagić govori da su to samo manja sredstva. Znamo da je dole zaposleno 197 ljudi. To pokazuje da su tu velika sredstva. Znamo da mnoga donatorska sredstva dolaze, ali treba da se plati porez".

Kojić kaže da je o ovome lako pričati u Banjaluci, ali je teže u Srebrenici.

"Taj Memorijalni centar je sve osim onoga što treba da bude. Imamo činjenicu da su se svi srpski političari poklonili žrtvama i to pokazuje mnogo o nama. Mi poštujemo sve žrtve, ali ne želimo da nosimo hipoteku nečega što nismo, a taj Memorijalni centar čini sve da satanizuje Srbe", kaže Kojić.

On ističe da ako Memorijalni centar progoni određene ljudi, mi treba da ćutimo i da naša policija treba da bude kao navijena lutka kako Suljagić kaže.

"Potočari su u Republici Srpskoj, svi moraju da poštuju zakone Republike Srpske. Mi kad odemo u FBiH vodimo računa o svemu, poštujemo da je to drugi dio BiH. Nećemo da dozvolimo da neko satanizuje sud i tužilaštvo i čitavu Republiku Srpsku. Volio bih da na ovome stane, ali mislim da ćemo tek vidjeti šta su oni spremni iz Memorijalnog centra", upozorava Kojić.

Komentarišući okretanje priče u javnosti, Kojić poručuje da će uskoro reći da se ponovo čini "genocid" i da se ponovo ubijaju žrtve.

"Sud i tužilaštvo ih juri zbog finansija. Da ulazimo u ove teme o kojima ja pričam, tu bi bilo svega. Enormna su sredstva, svako ko se ogriješio o zakon treba da odgovara", kaže Kojić.

On vjeruje i da će sada zatražiti poseban status za Srebrenicu i da Potočari dobiju status opštine.

Šta Bošnjaci misle o svemu?

"Obični narod koji nema koristi od Memorijalnog centra i živi od poštenog rada, a koji su i porodice žrtava, kažu isto što i mi: Svako treba da odgovara za ono što je učinio ili nije učinio. Ovo je samo prikupljanje dokaza, niko nije osuđen, ali napravila se priča kao da jesu. Običan svijet tumači kao što tumačimo i mi", kaže Kojić.

On poručuje da je problem u Memorijalnom centru to što izjave daju u Policijskoj stranici Srebrenica, a to je policija Republike Srpske i tužilaštvo Republike Srpske.

"Da je to Tužilaštvo i Sud BiH to bi za njih bilo luk i voda. Znaju da bi taj sud učinio sve kao što je učinio sve da pusti Orića i Mahmuljina. Pominjem Suljagića, on je personifikacija tog Centra. On je najglasniji da se odbrani jer, kako kažu, u strahu su najveće oči. To pokazuje da postoji nešto i želimo da prepustimo policijskim ili sudskim organima. Svi ljudi koji rade svoj posao, a samo braneći pravo. Da je ovo normalna i funkcionalna država, i federalni MUP ili Tužilaštvo bi tražili informacije jer moraju. Ono što oni žele iz Memorijalnog centra je da pritiscima prenesu predmet na Sud i Tužilaštvo BiH jer znaju da će tu proći nekažnjeno i da će se još smijati Republici Srpskoj i svim njenim građanima", kaže Kojić.

On očekuje da sud i tužilaštvo, ako pronađu dokaze da su u Memorijalnom centru krivi, podigne optužnicu. Ako ne pronađu ništa, neka puste ljude da rade svoj posao.

"Očekujemo da će sud i tužilaštvo Republike Srpske istrajati i da neće popustiti pred Suljagićem i ekipom. Oni su spremni na sve kako bi se zaštitili. Vidjeli smo da su pisali OHR-u, odmah dižu kuknjavu, žele da imaju ekskluzivno pravno kada su žrtve u pitanju i kada je u pitanju daj dio Republike Srpske i traže da se izdvoji. To je napad na sve nas porodice ubijenih Srba. Niko nema pravo da se kocka, ovo se mora odbraniti. Oni već imaju poseban status, u Srebrenici su telefonski brojevi 991, njih ne obezbjeđuje policija Republike Srpske nego SIPA. Šta je sljedeće? Da postave zastave sa ljiljanima, ratne zastave? Moramo da shvatimo da je taj Memorijalni centar sve ono osim onoga što treba da bude. Banjaluka i svaki dio Srpske mora da se uključi u ovo", kaže Kojić.

On poručuje da radi i razgovara sa Bošnjacima i da su svi svjesni da pojedinci u Srebrenici lijepo žive i da se hvale ogromnim primanjima, navodeći slučaj Munire Subašić.

"Emir Suljagić nije gospodin. Čovjek koji sahrani svog oca kao žrtvu iz 1995. godine, a otac mu poginuo u napadu na srpsko selo. On je direktor, ne može biti gospodin. Kako oni prema nama, moramo i mi tako prema njima. Nadam se da će sud i tužilaštvo da odrade svoj dio posla. Ako su im čisti papiri, bujrum radite dalje", kaže Kojić.

On poručuje i da im nije smetala policija Republike Srpske kada su ga pozvali na razgovor baš po prijavi Suljagića.

"Davao sam izjavu šest sati i dokazao da nema riješi o uvredi i kleveti. Odazvao sam se, znam da nisam kriv. Svako mora da nosi svoj krst i odgovara za ono što uradi ili ne uradi. Pozivam sve da ovo do kraja ispratimo", kaže Kojić i poručuje da se Memorijalnom centru u Potočarima mora stati u kraju.

"Rešetanje po Republici Srpskoj upravo kreće iz Memorijalnog centra. Doći će mnoge stvari na vidjelo. Ove godine su kvadisti na dan nekakvog njihovog marša mira završili put kod kuće Nasera Orića. Odgovorno tvrdim da su Suljagić i njegova ekipa znali gdje će to završiti. Šta je sljedeće? Da se iz Memorijalno centra finansira sređivanje kuće Nasera Orića i da će to sutra biti muzej?", poručuje Kojić.