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Medicinski fakultet na jesen na novoj, modernizovanoj lokaciji

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Autor:

Lana Ostojić
17.08.2026 19:22

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Премијер Републике Српске Саво Минић на Медицинском факултету УНИБЛ
Foto: ATV

Do izgradnje medicinskog kampusa, Medicinski fakultet dobiće prostor za savremeniju nastavu u zgradi stare hirurgije. Uz podršku Vlade Srpske, objekat bi trebalo da bude opremljen savremenom opremom, a jedan od najvažnijih sadržaja biće simulacijski centar.

"Simulacijski centar predstavlja sve one moderne lutke na kojima u savremenom svijetu ne vježbaju samo studenti. Vježbaju i specijalizanti i vatrogasci i vojska i policija i spremaju se za hitne situacije, a takav centar to pruža", rekao je Ranko Škrbić, dekan Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci.

Budući kampus trebalo bi da objedini i druge sadržaje neophodne studentima. Među njima je i biblioteka sa čitaonicom koja će biti dostupna 24 časa dnevno. Još ne možemo precizirati potrebna sredstva, ali biće to milionska ulaganja, poručio je premijer Srpske.

"Vlada će apsolutno podržati ovu inicijativu, ministri će već dobiti nalog odmah poslije ovog sastanka da sve to pripremaju. Medicinski fakultet da pripremi glavni projekat i da objavljujemo javne nabavke kako bi što prije, da ne kažem do kasne jeseni, mogli taj kapacitet smještajni da uredimo", rekao je Savo Minić, predsjednik Vlade Republike Srpske.

Namjera je i da se studentima koji dolaze iz drugih gradova olakša pristup primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Prijedlog je da Banjaluka i Istočno Sarajevo organizuju sistem koji bi studentima omogućio da zdravstvene usluge dobijaju tamo gdje studiraju, bez nepotrebnih odlazaka kod porodičnih ljekara u mjestu prebivališta.

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Medicinski fakultet

Medicinski fakultet UNIBL

Banjaluka

Savo Minić

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