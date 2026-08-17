Logo

Značajan napredak u oblasti stambenog zbrinjavanja i boračkih prava u Distriktu

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
17.08.2026 17:04

Komentari:

5
Остојић Милић Дистрикт Брчко
Foto: Srna

Program potpunog stambenog zbrinjavanja ratnih vojnih invalida od prve do četvrte kategorije i porodica poginulih boraca na području Brčko distrikta biće završen u narednih pet do šest mjeseci, izjavio je danas u Brčkom ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić.

Nakon sastanka sa gradonačelnikom Sinišom Milićem i predstavnicima lokalnih udruženja proisteklih iz Odbrambeno-otadžbinskog rata, Ostojić je precizirao da su u distriktu ostala još samo dva neriješena stambena pitanja iz ove kategorije, od kojih će jedno biti riješeno do kraja godine, a drugo početkom naredne.

Ostojić je naglasio da je budžet za boračko-invalidsku zaštitu na nivou Republike Srpske u protekle četiri godine porastao sa 240 na 620 miliona KM, te pohvalio rukovodstvo distrikta za usvajanje lokalnih propisa o dopunskim pravima boraca.

"Nastojaćemo da riješimo i zapošljavanje djece poginulih boraca. Na javni poziv iz Brčkog se prijavilo šestoro djece iz ove kategorije – jedno će pitanje riješiti kroz program samozapošljavanja uz podršku Vlade Srpske, dok za preostalih petoro tražimo modalitet u saradnji sa lokalnim vlastima", naveo je Ostojić.

Gradonačelnik Brčkog Siniša Milić istakao je da je u protekle tri do četiri godine ostvaren ključni pomak u materijalnom položaju boračke populacije, te podsetio da je Distrikt u maju usvojio novi Zakon o dopunskim pravima demobilisanih boraca, čija puna primjena počinje naredne godine.

Predsjednik Boračke organizacije u Brčko distriktu Cvjetko Simić izrazio je zadovoljstvo ishodom razgovora, naglasivši da boračke kategorije u Distriktu uživaju potpuno ravnopravan status i obim prava kao i u svim lokalnim zajednicama u Republici Srpskoj, prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Radan Ostojić

Brčko distrikt

Borci Republike Srpske

Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite

Komentari (5)

Više iz rubrike

Ратко Младић

Republika Srpska

Porodica strahuje da je general Mladić ponovo imao moždani udar

7 h

0
Саво Минић сједница Владе

Republika Srpska

Minić: Predložiću novi zakon o Vladi

8 h

9
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић посјетио је данас Медицински факултет Универзитета у Бањалуци и том приликом обишао Центар за биомедицинска истраживања.

Republika Srpska

Minić obilazi centar za biomedicinska istraživanja

10 h

0
ФК Борац

Republika Srpska

Vlada Srpske obezbijedila čarter let za put Borca na gostovanje Vikinguru

11 h

0

  • Najnovije

22

42

Zašto Srbi i danas traže savjet od Svetog Evsignija: Pouka koju ne smijete ignorisati pred Preobraženje

22

42

Iz Bijeljine do Rusije, pa do daleke Kine - mladi David Simeunović ostvaruje svoje snove

22

21

U Pekingu svjetske igre humanoidnih robota: Takmičenje u 51 disciplini

22

18

"Trampova prijetnja carinom od 100 odsto na britansku robu nije blef"

22

01

Zbog videa o požarima tražili bojkot njenih saradnji: Influenserka se oglasila

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima