Značajan napredak u oblasti stambenog zbrinjavanja i boračkih prava u Distriktu

Program potpunog stambenog zbrinjavanja ratnih vojnih invalida od prve do četvrte kategorije i porodica poginulih boraca na području Brčko distrikta biće završen u narednih pet do šest mjeseci, izjavio je danas u Brčkom ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić.

Nakon sastanka sa gradonačelnikom Sinišom Milićem i predstavnicima lokalnih udruženja proisteklih iz Odbrambeno-otadžbinskog rata, Ostojić je precizirao da su u distriktu ostala još samo dva neriješena stambena pitanja iz ove kategorije, od kojih će jedno biti riješeno do kraja godine, a drugo početkom naredne.

Ostojić je naglasio da je budžet za boračko-invalidsku zaštitu na nivou Republike Srpske u protekle četiri godine porastao sa 240 na 620 miliona KM, te pohvalio rukovodstvo distrikta za usvajanje lokalnih propisa o dopunskim pravima boraca.

"Nastojaćemo da riješimo i zapošljavanje djece poginulih boraca. Na javni poziv iz Brčkog se prijavilo šestoro djece iz ove kategorije – jedno će pitanje riješiti kroz program samozapošljavanja uz podršku Vlade Srpske, dok za preostalih petoro tražimo modalitet u saradnji sa lokalnim vlastima", naveo je Ostojić.

Gradonačelnik Brčkog Siniša Milić istakao je da je u protekle tri do četiri godine ostvaren ključni pomak u materijalnom položaju boračke populacije, te podsetio da je Distrikt u maju usvojio novi Zakon o dopunskim pravima demobilisanih boraca, čija puna primjena počinje naredne godine.

Predsjednik Boračke organizacije u Brčko distriktu Cvjetko Simić izrazio je zadovoljstvo ishodom razgovora, naglasivši da boračke kategorije u Distriktu uživaju potpuno ravnopravan status i obim prava kao i u svim lokalnim zajednicama u Republici Srpskoj, prenosi Srna.