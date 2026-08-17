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Minić obilazi centar za biomedicinska istraživanja

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Autor:

ATV redakcija
17.08.2026 12:23

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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић посјетио је данас Медицински факултет Универзитета у Бањалуци и том приликом обишао Центар за биомедицинска истраживања.
Foto: ATV/Branko Jović

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić posjetio je danas Medicinski fakultet Univerziteta u Banjaluci i tom prilikom obišao Centar za biomedicinska istraživanja.

Zajedno sa premijerom je i dekan Medicinskog fakulteta Ranko Škrbić.

Nakon obilaska uslijediće sastanak na kojem će biti riječi o ulaganjima u razvoj kapaciteta Medicinskog fakulteta.

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Savo Minić

medicina

Medicinski fakultet

Medicinski fakultet UNIBL

Banjaluka

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