Minić obilazi centar za biomedicinska istraživanja

Dodajte ATV u vaš Google izvor

Foto: ATV/Branko Jović

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić posjetio je danas Medicinski fakultet Univerziteta u Banjaluci i tom prilikom obišao Centar za biomedicinska istraživanja.

Zajedno sa premijerom je i dekan Medicinskog fakulteta Ranko Škrbić. Nakon obilaska uslijediće sastanak na kojem će biti riječi o ulaganjima u razvoj kapaciteta Medicinskog fakulteta.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.