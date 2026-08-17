Minić obilazi centar za biomedicinska istraživanja

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić posjetio je danas Medicinski fakultet Univerziteta u Banjaluci i tom prilikom obišao Centar za biomedicinska istraživanja.
Zajedno sa premijerom je i dekan Medicinskog fakulteta Ranko Škrbić.
Nakon obilaska uslijediće sastanak na kojem će biti riječi o ulaganjima u razvoj kapaciteta Medicinskog fakulteta.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
4 h0
Republika Srpska
5 h2
Republika Srpska
7 h1
Republika Srpska
21 h11
Najnovije
15
31
15
25
15
21
15
16
15
13
Trenutno na programu