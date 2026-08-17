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Vozači otkrili šta im najviše smeta u novim automobilima

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Autor:

ATV redakcija
17.08.2026 12:16

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Аутомобил
Foto: pexels/Oktay Köseoğlu

Veliki ekrani postali su jedan od najprepoznatljivijih detalja u kabinama novih automobila, a proizvođači njima sve češće zamjenjuju klasične instrumente, prekidače i dugmad, prateći navike kupaca koji su već godinama navikli na pametne telefone i tablete.

Jedan ekran zamjenjuje desetine komandi

Moderni multimedijalni sistem može na jednom mjestu objediniti navigaciju, muziku, telefonske pozive, podešavanje vozila, klimatizaciju, kamere, režime vožnje i sisteme pomoći vozaču navodi Motor1, što proizvođačima omogućava da smanje broj različitih fizičkih komponenti i pojednostave dizajn enterijera.

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Istovremeno, prelazak na softverski kontrolisane funkcije donosi mogućnost naknadnog unapređenja vozila putem ažuriranja "preko vazduha", pa proizvođači mogu mijenjati interfejs, popravljati određene nedostatke ili dodavati funkcije bez fizičkih intervencija na komandnoj tabli.

Tehnologija koja pomaže i prodaji

Ogromni displeji imaju i snažnu marketinšku ulogu jer kupcu već pri ulasku u vozilo stvaraju utisak tehnološki naprednog i modernog proizvoda, što postaje sve važnije u vrijeme kada se automobili, osim po motorima, potrošnji i performansama, porede i prema digitalnim mogućnostima.

Vozači ipak traže povratak dugmadi

Međutim, veći ekran ne znači automatski i bolju ergonomiju, jer podešavanje često korištenih funkcija putem menija može zahtijevati više pogleda prema displeju nego okretanje klasičnog prekidača ili dugmeta, zbog čega dio vozača smatra da ekrani mogu povećati ometanje tokom vožnje.

Takve kritike nisu prošle nezapaženo ni u automobilskoj industriji, pa pojedini proizvođači ponovo uvode fizičke komande za osnovne funkcije, dok istovremeno razvijaju glasovno upravljanje, head-up displeje i druge načine korištenja digitalnih sistema.

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Budućnost je vjerovatno kombinacija

Zbog toga budućnost automobilskih kabina vjerovatno neće podrazumijevati samo jedan sve veći "tablet" na komandnoj tabli, već kombinaciju kvalitetnih digitalnih ekrana i tradicionalnih fizičkih komandi koje vozaču omogućavaju da najvažnije funkcije koristi brzo i uz što manje odvlačenja pažnje sa puta.

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