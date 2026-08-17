U kom uzrastu djeca nikako ne treba da gledaju ekrane: Može biti posebno rizično

Istraživanje je pokazalo da previše vremena pred ekranom u najranijem djetinjstvu može biti povezano sa kasnijim problemima u učenju i pamćenju. Evo kada bi roditelji posebno trebalo da budu oprezni.

"Samo da pogleda jedan crtani dok završim ovo."

"Daću mu tablet na pola sata, moram nešto da uradim."

Ekonomija Kupujete stan? Ovd‌je mnogi prave skupu grešku

Ako ste ovo izgovorili, niste jedini. U svijetu u kojem su telefoni, tableti i televizori dio svakodnevice, gotovo je nemoguće potpuno izbjeći ekrane – posebno kada ste roditelj koji pokušava da uskladi posao, kuću i dijete.

Problem, međutim, može nastati kada povremena pomoć ekrana postane svakodnevna navika.

Novo istraživanje ukazuje da količina vremena koje dijete provodi pred ekranom u najranijem uzrastu može biti povezana sa njegovim kasnijim školskim postignućem i radnom memorijom. Posebno su se izdvojila dva perioda: od 18. do 24. mjeseca i od druge do pete godine života.

Šta se dešava ako dijete previše vremena provodi uz ekran

Generacija Alfa odrasta uz tehnologiju od najranijih dana. Umjesto igre napolju, slikovnica i igre pretvaranja, mnoga djeca veoma rano dolaze u kontakt sa kratkim video-sadržajima, aplikacijama i igricama.

Iako neki sadržaji mogu biti edukativni, problem nastaje kada ekran počne da zamjenjuje ono što je djetetu u ranom razvoju najpotrebnije – razgovor, kretanje, istraživanje, igru i kontakt sa drugim ljudima.

Zanimljivosti Ova tri znaka će se obogatiti do 31. avgusta

Istraživači sa Inserma i Nacionalnog univerziteta u Singapuru analizirali su podatke 502 djeteta. Roditelji su bilježili koliko vremena njihova djeca provode pred ekranima u različitim uzrastima, dok su istraživači kasnije procjenjivali njihovo školsko postignuće i radnu memoriju.

Rezultati su pokazali da su djeca koja su u ranom uzrastu provodila više vremena pred ekranima kasnije imala slabije rezultate u akademskom funkcionisanju i radnoj memoriji.

Dva uzrasta posebno su važna

Među različitim uzrastima koje su istraživači posmatrali, posebno su se izdvojili periodi od 18. do 24. mjeseca i od 2 do 5 godina.

Zašto baš tada? Zato što se u tom periodu odvija čitav niz važnih razvojnih promjena.

Sa oko godinu i po dana dijete počinje sve samostalnije da se kreće, prepoznaje ljude i predmete, istražuje okolinu i ostvaruje prve složenije socijalne kontakte.

Scena Baš na rođendan: Karleuša doživjela novi udarac

Između druge i pete godine dijete intenzivno razvija govor, maštu i sposobnost rješavanja problema. Oponaša druge, prati jednostavna uputstva, postaje samostalnije i kroz igru uči kako svijet funkcioniše.

To je vrijeme kada dijete može da satima "glumi" mamu ili tatu, bude ljekar, prodavac ili superheroj – i upravo kroz takvu igru razvija maštu i socijalne veštine.

Ako veliki dio tog vremena provede pred ekranom, ostaje manje vremena za iskustva koja su mu potrebna za razvoj.

Nije problem samo ono što dijete gleda

Ovo je možda i najvažnija stvar koju roditelji treba da imaju na umu.

Kada dijete provodi vreme uz tablet, ono potencijalno propušta druge aktivnosti.

Umjesto da razgovara sa roditeljem, ono gleda video.

Umjesto da se igra sa drugom djecom, igra igricu.

Umjesto da samo pronađe način da se zabavi, čeka sljedeći sadržaj.

Zato stručnjaci sve češće naglašavaju da je kod vremena pred ekranom važno posmatrati šta ono potiskuje iz djetetovog dana.

Banja Luka Čudna situacija u Banjaluci - zadimio šaht

Koliko ekrana je onda "previše"

Roditelji često traže precizan broj minuta, ali jednako je važno kada i kako dijete koristi ekran.

Od rođenja do 18 mjeseci

Ekrane bi trebalo izbjegavati koliko god je moguće. To se odnosi na televizor, telefon, tablet i računar.

Bebama su mnogo važniji razgovor sa roditeljima, kretanje, dodir, igra i istraživanje stvarnog svijeta.

Od 18 mjeseci do 2 godine

Ako se ekran uvodi, trebalo bi da bude u minimalnoj mjeri i uz prisustvo roditelja.

Najbolje je da roditelj gleda sadržaj zajedno sa djetetom, razgovara sa njim o onome što vidi i pomaže mu da poveže ono što je na ekranu sa stvarnim svijetom.

Od 2 do 5 godina

Preporučuje se ograničeno vrijeme pred ekranom, pri čemu je kvalitet sadržaja veoma važan.

Region Skoro 2 decenije ljetuje na Braču, sada je Hrvatima poslao brutalnu poruku

Umjesto beskonačnog niza kratkih videa, bolji izbor su sadržaji prilagođeni uzrastu koji podstiču govor, razmišljanje i učenje.

Ali čak i tada ekran ne bi trebalo da zauzme mjesto spavanja, fizičke aktivnosti, igre, čitanja i druženja.