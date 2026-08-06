Mile i Marija i nakon 65 godina braka jedno drugom najveća podrška

Autor:ATV redakcija
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Šezdeset i pet godina zajedničkog života, bezbroj uspona, iskušenja i radosti.
Mile i Marija Škrbić iz Prijedora svoju ljubav gradili su više od šest decenija, a danas ih okružuje ono što smatraju svojim najvećim bogatstvom, 23 člana najuže porodice.
Njihova životna priča svjedoči da su ljubav, poštovanje i zajedništvo vrijednosti koje traju cijeli život.
Njihov brak je odolio vremenu, a i dan danas su jedno drugom najveća podrška.
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