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Mile i Marija i nakon 65 godina braka jedno drugom najveća podrška

Autor:

ATV redakcija
06.08.2026 09:48

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Миле и Марија
Foto: Screenshot

Šezdeset i pet godina zajedničkog života, bezbroj uspona, iskušenja i radosti.

Mile i Marija Škrbić iz Prijedora svoju ljubav gradili su više od šest decenija, a danas ih okružuje ono što smatraju svojim najvećim bogatstvom, 23 člana najuže porodice.

Njihova životna priča svjedoči da su ljubav, poštovanje i zajedništvo vrijednosti koje traju cijeli život.

Njihov brak je odolio vremenu, a i dan danas su jedno drugom najveća podrška.

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Tagovi :

Prijedor

Brak

Ljubav

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