Mile i Marija i nakon 65 godina braka jedno drugom najveća podrška

Šezdeset i pet godina zajedničkog života, bezbroj uspona, iskušenja i radosti.

Mile i Marija Škrbić iz Prijedora svoju ljubav gradili su više od šest decenija, a danas ih okružuje ono što smatraju svojim najvećim bogatstvom, 23 člana najuže porodice.

Njihova životna priča svjedoči da su ljubav, poštovanje i zajedništvo vrijednosti koje traju cijeli život.

Njihov brak je odolio vremenu, a i dan danas su jedno drugom najveća podrška.