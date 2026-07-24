Postoje imena koja crkva ne prihvata: Mijenjaju se prilikom krštenja

Danas postoje mnoga imena koja ne zvuče tradicionalno i ne postoje u crkvenim knjigama. Malo ljudi vjerovatno zna da se neka imena karakterišu kao nehrišćanska i mijenjaju se prilikom krštenja.

Ako ste u opštini po rođenju zavedeni pod imenom kog nema u crkvenim knjigama, tada vam na krštenju daju neko ime koje postoji u crkvenim knjigama.

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Ako već imate crkveno ime, to jest zavedeni ste u opštini kao u crkvenim knjigama, onda nema potrebe da dobijete drugo ime na krštenju. Smatra se da djeca koja nose "nehrišćanska imena" na taj način počinju novi život sa Hristom, te da su se duhovno opet rodila.

Imena koja su postala izuzeci

Međutim, i ovdje ima izuzetaka od pravila. Dok se nekada davno ime Tara smatralo nepravoslavnim, danas je uobičajeno, toliko da se kršteno ime čak i ne traži. Isti slučaj je trenutno sa novokomponovanim imenima poput Mia, Lara, Selena, Nika, Ela, Vid, Lav i slična koja nisu upisana u crkvene knjige.

Doduše, kada je Srpska pravoslavna crkva u pitanju ima nekih dijelova u Srbiji gdje se često i progleda kroz prste dok, na primjer, u Rusiji nije dozvoljeno da se krstite ako ne nosite ime po nekom svecu.

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U Srbiji ima raznih slučajeva, a mnogo toga zavisi od ličnog nastrojenja, od običaja u lokalnoj crkvi, kao i od savjeta sveštenika, odnosno duhovnika. Neko na 'odraslom krštenju' dobija drugo 'kršteno' ime, obično po nekom svetitelju.

Neko zadržava svoje "građansko" ime, makar se ono i ne nalazilo u crkvenom kalendaru.

(Telegraf)