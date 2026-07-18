Dječak dobio nesvakidašnje ime, majka se oglasila i objasnila značenje imena ''Srbujem''

Roditelji se prilikom rođenja djeteta trude da odaberu najljepše ime za svoje dijete. Međutim njihov izbor često naiđe na brojne komentare u društvu ukoliko je neko ime neobično.

Objava o rođenju jednog dečaka na Instagram profilu @majcinski_sokak privukla je veliku pažnju korisnika društvenih mreža, ali ne samo zbog srećnih vijesti. Razlog za brojne reakcije bilo je ime koje su roditelji odabrali za svog sina.

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Umjesto nekog od uobičajenih ili trenutno popularnih imena, dječak je dobio ime Srbujem, što je izazvalo brojne komentare i pokrenulo raspravu na društvenim mrežama.

U opisu objave, majka je objasnila zašto je odlučila da svom sinu da upravo to ime, ističući da je, uprkos savjetima okoline da se predomisli, ostala pri svojoj odluci.

"Mnogi su me savjetovali da to ne radim, da djetetu dam normalno ime poput Marka, Luke ili Svetosava, ali za mene ime Srbujem ima poseban značaj. U ovako nenormalnom svijetu, u kojem nam fali makar trunka srpstva, čojstva i junaštva, fali neko ko će isti taj svijet učiniti normalnim, a to je naša mladost. Ime Srbujem označava ono čime svi treba da se dičimo - zalaganjem za naše ognjište i dom, odnosno srbovanjem!", objasnila je majka.

"Ja se ne stidim svojih predaka i svog porijekla, a ni moj sin se neće stidjeti mjesta odakle potiče! Želim da moj sin bude inspiracija mnogim majkama, očevima, ćerkama, pa čak i drugim sinovima! Srbija mi je sve dala, a ja joj ovako makar malo zauzvrat vraćam", napisala je ona.

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Objava je za kratko vrijeme privukla veliki broj reakcija. Dok su jedni podržali odluku roditelja i pohvalili originalnost izbora, drugi su izrazili iznenađenje i pokrenuli raspravu o tome koliko neobična imena mogu da utiču na djecu tokom odrastanja.

Bez obzira na različita mišljenja, ime Srbujem postalo je tema brojnih komentara i jedno od najzapaženijih neobičnih imena koje se posljednjih dana pojavilo u javnosti.

(Telegraf.rs)