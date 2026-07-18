Velika pogodnost građanima stiže početkom sedmice

Početkom naredne sedmice, tačnije odmah u ponedjeljak, građanima Bosne i Hercegovine (BiH) stiže velika pogodnost koja će značajno olakšati transakcije novca.

Riječ je o instant plaćanjima koja počinju 20. jula, kada će Centralna banka Bosne i Hercegovine pustiti u rad novi sistem koji omogućava prenos novca između računa za svega nekoliko sekundi.

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Sistem će biti dostupan 24 sata dnevno, sedam dana u nedjelji i tokom svih 365 dana u godini. To znači da će građani i privrednici moći slati i primati novac i tokom vikenda, praznika ili izvan radnog vremena banaka.

Novac na računu za nekoliko sekundi

Nakon što korisnik svojoj banci preda nalog za plaćanje, banka će ga proslijediti Centralnoj banci BiH, koja će obraditi transakciju, a novac bi se za nekoliko sekundi trebao naći na računu primaoca.

U postojećem sistemu tokom dana se obavljaju četiri poravnanja, zbog čega transakcije poslate nakon radnog vremena često čekaju naredni dan.

Instant plaćanja u BiH trebala bi ukloniti takva čekanja i omogućiti znatno brže raspolaganje novcem.

Guverner Centralne banke BiH Jasmina Selimović ocijenila je ranije da je riječ o najvećoj reformi i modernizaciji domaćeg platnog prometa od 2001. godine.

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Građanima bi novi sistem trebao olakšati slanje novca i upravljanje kućnim budžetom, dok će kompanije moći preciznije planirati plaćanja, naplatu potraživanja i raspoloživa sredstva.

Postepeno priključivanje banaka

Platforma će od ponedjeljka biti dostupna svim komercijalnim bankama u Bosni i Hercegovini, ali se sve banke neće uključiti istovremeno.

Od prvog dana sistem će koristiti banke koje su završile funkcionalna, tehnička i operativna testiranja, dok će se ostale priključivati nakon što ispune potrebne uslove.

Centralna banka BiH i ranije je najavila da bi sistem instant plaćanja, razvijen po modelu evropskog TIPS sistema, trebao postati operativan tokom jula 2026. godine.

Početak rada neće biti pilot-projekt niti probna faza, već potpuno funkcionalan sistem. Uključivanje banaka odvijaće se pojedinačno i u kontrolisanim uslovima kako bi se njegov rad mogao pažljivo pratiti.

Limit za jednu instant transakciju u početnoj fazi iznosiće 5.000 KM, a Centralna banka BiH moći će ga naknadno mijenjati u skladu s potrebama korisnika i razvojem tržišta.

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Centralna banka utvrdila je nižu tarifu za instant transakcije u odnosu na onu koju bankama naplaćuje za postojeći žiro kliring. Ipak, konačan iznos naknade koju će plaćati građani zavisiće od cjenovnika pojedinačnih komercijalnih banaka.

U prvoj fazi instant plaćanja u BiH biće moguća samo za domaće transakcije. Kasnije je planirano uvođenje plaćanja putem Kju Ar kodova, plaćanja na prodajnim mjestima i internetu, kao i prekograničnih instant transakcija.

Korisnici će morati posebno paziti prilikom unošenja broja računa i drugih podataka o primaocu jer se transakcije izvršavaju gotovo trenutno. Centralna banka najavila je praćenje sumnjivih transakcija i mogućih prevara, ali je upozoreno da i građani i kompanije moraju odgovorno čuvati podatke za pristup svojim računima.