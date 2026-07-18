Velika pogodnost građanima stiže početkom sedmice

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Početkom naredne sedmice, tačnije odmah u ponedjeljak, građanima Bosne i Hercegovine (BiH) stiže velika pogodnost koja će značajno olakšati transakcije novca.
Riječ je o instant plaćanjima koja počinju 20. jula, kada će Centralna banka Bosne i Hercegovine pustiti u rad novi sistem koji omogućava prenos novca između računa za svega nekoliko sekundi.
Društvo
Objavljeno kada se očekuje nevrijeme i koje dijelove će pogoditi
Sistem će biti dostupan 24 sata dnevno, sedam dana u nedjelji i tokom svih 365 dana u godini. To znači da će građani i privrednici moći slati i primati novac i tokom vikenda, praznika ili izvan radnog vremena banaka.
Nakon što korisnik svojoj banci preda nalog za plaćanje, banka će ga proslijediti Centralnoj banci BiH, koja će obraditi transakciju, a novac bi se za nekoliko sekundi trebao naći na računu primaoca.
U postojećem sistemu tokom dana se obavljaju četiri poravnanja, zbog čega transakcije poslate nakon radnog vremena često čekaju naredni dan.
Instant plaćanja u BiH trebala bi ukloniti takva čekanja i omogućiti znatno brže raspolaganje novcem.
Guverner Centralne banke BiH Jasmina Selimović ocijenila je ranije da je riječ o najvećoj reformi i modernizaciji domaćeg platnog prometa od 2001. godine.
BiH
Cvijanović: Konaković u Americi - pogrešan čovjek na pogrešnom mjestu
Građanima bi novi sistem trebao olakšati slanje novca i upravljanje kućnim budžetom, dok će kompanije moći preciznije planirati plaćanja, naplatu potraživanja i raspoloživa sredstva.
Platforma će od ponedjeljka biti dostupna svim komercijalnim bankama u Bosni i Hercegovini, ali se sve banke neće uključiti istovremeno.
Od prvog dana sistem će koristiti banke koje su završile funkcionalna, tehnička i operativna testiranja, dok će se ostale priključivati nakon što ispune potrebne uslove.
Centralna banka BiH i ranije je najavila da bi sistem instant plaćanja, razvijen po modelu evropskog TIPS sistema, trebao postati operativan tokom jula 2026. godine.
Početak rada neće biti pilot-projekt niti probna faza, već potpuno funkcionalan sistem. Uključivanje banaka odvijaće se pojedinačno i u kontrolisanim uslovima kako bi se njegov rad mogao pažljivo pratiti.
Limit za jednu instant transakciju u početnoj fazi iznosiće 5.000 KM, a Centralna banka BiH moći će ga naknadno mijenjati u skladu s potrebama korisnika i razvojem tržišta.
Republika Srpska
Cvijanović: Očuvanjem institucija Srpske odajemo poštovanje onima koji su nam obezbijedili slobodu
Centralna banka utvrdila je nižu tarifu za instant transakcije u odnosu na onu koju bankama naplaćuje za postojeći žiro kliring. Ipak, konačan iznos naknade koju će plaćati građani zavisiće od cjenovnika pojedinačnih komercijalnih banaka.
U prvoj fazi instant plaćanja u BiH biće moguća samo za domaće transakcije. Kasnije je planirano uvođenje plaćanja putem Kju Ar kodova, plaćanja na prodajnim mjestima i internetu, kao i prekograničnih instant transakcija.
Korisnici će morati posebno paziti prilikom unošenja broja računa i drugih podataka o primaocu jer se transakcije izvršavaju gotovo trenutno. Centralna banka najavila je praćenje sumnjivih transakcija i mogućih prevara, ali je upozoreno da i građani i kompanije moraju odgovorno čuvati podatke za pristup svojim računima.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
15
57
15
56
15
43
15
42
15
29
Trenutno na programu