Planine oko Višegrada - netaknuto blago Republike Srpske

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Planine oko Višegrada iz godine u godinu okupljaju sve više ljubitelja prirode i aktivnog odmora.
Koliko je razvijeno planinarstvo u ovom kraju, koje aktivnosti organizuju i kakvi su planovi za budućnost, saznali smo od Bratislava Bate Antića, predsjednika Planinarskog društva Stolac u Višegradu.
Kako nam je Bata rekao, najveći ponos je Stolac - najviši vrh masiva Tare u BiH.
I to je samo jedna od ljepota koju ove planine pružaju ljubiteljima prirode.
Više aktivnostima i ostalom blagu koje se krije u ovom predjelu Republike Srpske pogledajte u video prilogu.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Društvo
2 h0
Društvo
5 h0
Društvo
5 h0
Društvo
6 h0
Najnovije
15
57
15
56
15
43
15
42
15
29
Trenutno na programu