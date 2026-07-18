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Planine oko Višegrada - netaknuto blago Republike Srpske

Autor:

ATV redakcija
18.07.2026 14:10

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Вишеград
Foto: ATV

Planine oko Višegrada iz godine u godinu okupljaju sve više ljubitelja prirode i aktivnog odmora.

Koliko je razvijeno planinarstvo u ovom kraju, koje aktivnosti organizuju i kakvi su planovi za budućnost, saznali smo od Bratislava Bate Antića, predsjednika Planinarskog društva Stolac u Višegradu.

Kako nam je Bata rekao, najveći ponos je Stolac - najviši vrh masiva Tare u BiH.

I to je samo jedna od ljepota koju ove planine pružaju ljubiteljima prirode.

Više aktivnostima i ostalom blagu koje se krije u ovom predjelu Republike Srpske pogledajte u video prilogu.

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Višegrad

planinari

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