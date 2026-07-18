Milica Todorović donijela veliku odluku 6 mjeseci nakon porođaja

Popularna pjevačica Milica Todorović svega šest mjeseci nakon porođaja donijela je veliku odluku koja je obradovala njene obožavaoce.

Naime, ona se vratila nastupima, a juče je održala svoj prvi koncert.

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Ona je donijela odluku da se ponovo vrati svojoj velikoj ljubavi i nastavi da niže uspjehe na estradi.

Nema sumnje da joj nije bilo lako da se odvoji od sina Bogdana kojem je bila sve vrijeme posvećena nakon porođaja. Ipak, Milica Todorović je odlučila da ne zapostavi svoju muzičku karijeru, već je ovog ljeta zakazala nastupe.

Odmah nakon što je saznala da je trudna Milica Todorović se povukla iz javnosti, a vrijeme je uglavnom provodila u Kruševcu okružena porodicom. Nakon porođaja majka joj je bila ogromna pomoć i podrška, te je sve vrijeme boravila kod kćerke u Beogradu.

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Iako je od porođaja prošlo šest mjeseca, Milica je iskreno priznala da joj je činjenica da je postala majka još uvijek pomalo nestvarna.

"Malo je čudno to, ne znam da objasnim. Mislim da još uvijek nisam svjesna da sam postala mama. Ali svakako, kad me pogleda i kad mi se nasmije, mogu da crknem", našalila se Milica za domaće medije, opisujući neizmjernu ljubav koju osjeća prema svom sinu, prenosi "Blic".