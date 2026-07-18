Brena i Seka uzburkale internet ovom objavom: "Ručkić, kafica, rakijica"

Regionalne glazbene zvijezde Seka Aleksić i Lepa Brena susrele su se tijekom boravka na crnogorskom primorju, a fotografija njihovog zajedničkog druženja ubrzo je postala hit na društvenim mrežama.

Ljeto na crnogorskom primorju spojilo je dvije regionalne glazbene zvijezde, Seku Aleksić i Lepu Brenu, koje su iskoristile priliku za zajedničko druženje i ručak.

Nakon jednog od svojih nastupa, Seka je sa svojim suradnicima posjetila poznati restoran, gd‌je se sasvim slučajno susrela s dugogodišnjom koleginicom Lepom Brenom. Susret nisu propustile ovjekovječiti fotografijom, a trenutke opuštenog druženja podijelile su i sa svojim pratiteljima na Instagramu.

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Posebnu pažnju privukla su njihova modna izdanja. Obje su odabrale upečatljive crvene kombinacije koje su upotpunile elegantnim šeširima i sunčanim naočalama, zbog čega su mnogi primijetili da izgledaju gotovo modno usklađeno.

Uz zajedničku fotografiju Seka je kratko napisala: "Ručkić, kafica, rakijica", uz emotikone koji su dodatno dočarali opuštenu atmosferu, prenosi Show Bizz.