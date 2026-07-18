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Desingerica priveden u Crnoj Gori: Policija upala na njegov nastup

Autor:

ATV redakcija
18.07.2026 13:16

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Пјевач Драгомир Деспић Десингерица
Foto: Printscreen Youtube

Dragomir Despić Desingerica priveden je tokom policijske kontrole u noćnom klubu u Sutomoru, gdje je i nastupao.

Crnogorska policija je u noći između petka i subote sprovela kontrolu ugostiteljskog objekta, a među osobama koje su dovedene u stanicu radi utvrđivanja identiteta bio je i Desingerica.

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Nakon provjere, reper i još dvojica državljana Srbije - M. J. (24) i S. Lj. (33) - sankcionisani su novčanim kaznama od po 200 evra zbog kretanja i boravka na teritoriji Crne Gore bez ličnih dokumenata, što predstavlja kršenje Zakona o strancima i Zakona o prekršajima.

Pored toga, tokom kontrole kluba u Sutomoru utvrđene su i druge nepravilnosti.

Maloljetnici pili alkohol, klub papreno kažnjen

Policija je zatekla 11 maloljetnih osoba koje su konzumirale alkohol, dok je jedno lice radilo bez potrebne dozvole.

Zbog omogućavanja maloljetnicima da piju alkohol, protiv pravnog i odgovornog fizičkog lica u pravnom licu biće pokrenut prekršajni postupak.

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Nadležne lokalne i državne inspekcije su, zbog niza utvrđenih nepravilnosti u radu ovog noćnog kluba, izrekle kazne odgovornim licima u ukupnom iznosu od čak 11.200 evra.

Nakon svega, Desingerica se kratko oglasio i prokomentarisao situaciju.

- Pa nema šta... Oni rade svoj posao. U principu, svako svoj posao tu radi najbolje i svima dobro.

(Kurir)

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Dragomir Despić Desingerica

Crna Gora

Sutomore

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privođenje

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