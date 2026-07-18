Desingerica priveden u Crnoj Gori: Policija upala na njegov nastup

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Dragomir Despić Desingerica priveden je tokom policijske kontrole u noćnom klubu u Sutomoru, gdje je i nastupao.
Crnogorska policija je u noći između petka i subote sprovela kontrolu ugostiteljskog objekta, a među osobama koje su dovedene u stanicu radi utvrđivanja identiteta bio je i Desingerica.
Zanimljivosti
Ako ste rođeni na neki od ovih datuma, suđeno vam je da se obogatite
Nakon provjere, reper i još dvojica državljana Srbije - M. J. (24) i S. Lj. (33) - sankcionisani su novčanim kaznama od po 200 evra zbog kretanja i boravka na teritoriji Crne Gore bez ličnih dokumenata, što predstavlja kršenje Zakona o strancima i Zakona o prekršajima.
Pored toga, tokom kontrole kluba u Sutomoru utvrđene su i druge nepravilnosti.
Policija je zatekla 11 maloljetnih osoba koje su konzumirale alkohol, dok je jedno lice radilo bez potrebne dozvole.
Zbog omogućavanja maloljetnicima da piju alkohol, protiv pravnog i odgovornog fizičkog lica u pravnom licu biće pokrenut prekršajni postupak.
Nauka i tehnologija
Promijenite iskustvo gledanja TV programa: Evo kako da riješite problem slabe slike
Nadležne lokalne i državne inspekcije su, zbog niza utvrđenih nepravilnosti u radu ovog noćnog kluba, izrekle kazne odgovornim licima u ukupnom iznosu od čak 11.200 evra.
Nakon svega, Desingerica se kratko oglasio i prokomentarisao situaciju.
- Pa nema šta... Oni rade svoj posao. U principu, svako svoj posao tu radi najbolje i svima dobro.
(Kurir)
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Scena
3 h0
Zdravlje
4 h0
Društvo
5 h0
Ljubav i seks
5 h0
Najnovije
15
57
15
56
15
43
15
42
15
29
Trenutno na programu