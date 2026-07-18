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Snažno nevrijeme u Zagrebu: Vozači stali nasred puta, izdato narandžasto upozorenje

Autor:

ATV redakcija
18.07.2026 13:45

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киша невријеме падавине обилне
Foto: Pexel/ Anton Kudryashov

Zagreb je danas pogodilo snažno nevrijeme. Hrvatski Hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje zbog grmljavinskog nevremena.

Nevrijeme praćeno jakom kišom, grmljavinom i gradom pogodilo je taj dio Zagreba i okoline u toku prijepodneva, a vozači su zbog jakih padavina morali da zaustave vožnju, prenose mediji.

гром-невријеме

Društvo

Objavljeno kada se očekuje nevrijeme i koje dijelove će pogoditi

Navodi se i da je zbog nevremena došlo do problema sa snabdijevanjem električnom energijom na Vrbiku.

Narandžasti meteoalarm upaljen je i za splitski i dubrovački region, ali zbog izrazito visokih temperatura.

(Tanjug)

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Hrvatska

nevrijeme

Zagreb

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