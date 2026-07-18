Snažno nevrijeme u Zagrebu: Vozači stali nasred puta, izdato narandžasto upozorenje

Autor:ATV redakcija
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Zagreb je danas pogodilo snažno nevrijeme. Hrvatski Hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje zbog grmljavinskog nevremena.
Nevrijeme praćeno jakom kišom, grmljavinom i gradom pogodilo je taj dio Zagreba i okoline u toku prijepodneva, a vozači su zbog jakih padavina morali da zaustave vožnju, prenose mediji.
Društvo
Objavljeno kada se očekuje nevrijeme i koje dijelove će pogoditi
Navodi se i da je zbog nevremena došlo do problema sa snabdijevanjem električnom energijom na Vrbiku.
Narandžasti meteoalarm upaljen je i za splitski i dubrovački region, ali zbog izrazito visokih temperatura.
(Tanjug)
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