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Najavljeno pooštravanje mjera: Bukti afrička kuga svinja u Hrvatskoj

Autor:

ATV redakcija
18.07.2026 12:10

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Свиња
Foto: Pixabay

U Hrvatskoj je najavljeno pooštravanje mjera na suzbijanju afričke kuge svinja. Ovu mjeru najavio je ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Hrvatske David Vlajčić nakon što je zaključno sa jučerašnjim danom potvrđeno 89 slučajeva ove bolesti.

Od ovog broja, 44 slučaja potvrđena su u Osječko-baranjskoj, a 45 u Virovitičko-podravskoj županiji.

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Samo juče registrovano je 12 novih slučajeva, a do sada su eutanazirane 2.822 svinje.

Vlajčić je na konferenciji za novinare rekao da se i dalje bilježe slučajevi grubog kršenja propisa uprkos tome što je od 2023. godine u suzbijanje ove bolesti uloženo više od 50 miliona evra.

On je izdvojio jučerašnji slučaj u Jalžabetu, gdje je lokalni veterinar spriječio isporuku više od 300 svinja bez propisanih identifikacionih oznaka, dopremljenih iz Slavonije.

Podsjetio je i na nedavni slučaj ilegalnog držanja velikog broja neobilježenih svinja u Gorskom Kotaru.

Vlajčić je ukazao na to da upravo takvi postupci predstavljaju jednu od najvećih prijetnji efikasnom suzbijanju afričke kuge svinja.

Govoreći o posljedicama širenja bolesti po privredu, Vlajčić je upozorio da se prsten zaraze približava najvećim proizvodnim sistemima.

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– Naš cilj je eutanazirati što manje životinja i spasiti što je moguće veći dio domaće proizvodnje – rekao je Vlajčić.

Najavljen je i pojačan angažman lovaca u smanjenju broja divljih svinja na najugroženijim područjima, te usmjeravanje veterinarskih inspekcijskih nadzora prema domaćinstvima sa najvećim procijenjenim rizikom.

(Srna)

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Hrvatska

Afrička kuga svinja

svinje

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