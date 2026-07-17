Uhapšen profesor Ekonomskog fakulteta: Studentkinja ga prijavila za seksualno uznemiravanje

Dominik Vuletić, profesor Ekonomskog fakulteta u Zagrebu uhapšen je zbog sumnje da je seksualno uznemiravao studentkinju.

Prema pisanju hrvatskih medija, određen mu je i istražni zatvor. Riječ je o novom slučaju koji se vodi protiv Vuletića, dok je protiv njega već u toku krivični postupak zbog optužbi za bludne radnje iz 2020. godine.

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Vuletić je osumnjičen da je sredinom juna ove godine počinio krivično djelo seksualnog uznemiravanja na štetu studentkinje.

Određen istražni zatvor

Zagrebačka policija potvrdila je da je protiv profesora podnesena nova krivična prijava, a Županijski sud u Zagrebu odredio mu je istražni zatvor.

Prema navodima, pritvor mu je određen kako ne bi uticao na svjedoke i zbog bojazni da bi mogao ponoviti krivično djelo, s obzirom na to da se protiv njega već vodi još jedan postupak.

Vuletić je vanredni profesor Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, a javnosti je poznat i po ranijem političkom angažmanu u Živom zidu. Na parlamentarnim izborima 2020. bio je nosilac liste te stranke u Trećoj izbornoj jedinici.

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Postupak iz 2020. godine još traje

Prvi slučaj protiv Vuletića datira iz juna 2020. godine, kada je uhapšen zbog sumnje da je počinio bludne radnje nad tada dvadesetogodišnjom studentkinjom.

Prema tadašnjim navodima, studentkinja ga je prijavila tvrdeći da joj je slao neprimjerene poruke i dodirivao je u kabinetu na fakultetu.

Nakon kriminalističke istrage bio je predat pritvorskom nadzorniku, ali mu je Opštinsko državno tužilaštvo u Zagrebu omogućilo da se brani sa slobode uz mjere zabrane približavanja i kontaktiranja oštećene.

Vuletić je tada odbacio optužbe i poručio da nije kriv.

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Uprkos optužnici napredovao na fakultetu

Opštinsko krivično državno tužilaštvo u Zagrebu potvrdilo je da je protiv Vuletića 31. oktobra 2022. godine podignuta optužnica zbog krivičnog djela bludne radnje, a postupak pred sudom još nije okončan.

Uprkos tome, nastavio je da radi na Ekonomskom fakultetu i u međuvremenu napredovao u zvanje vanrednog profesora.

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