Doživotna kazna zatvora za ubistvo majke: Ubadao je nožem, pa makazama

Autor:ATV redakcija
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Petar Stankovski (40) osuđen je na doživotnu kaznu zatvora zbog ubistva majke.
Prema optužnici, zločin je počinjen 11. januara ove godine u stanu u Bogdancima, gdje su njih dvoje živjeli kao podstanari. Nakon svađe u vezi sa liječenjem okrivljenog, u jednom trenutku je iz kuhinje uzeo nož kojim je majku više puta ubo u glavu i vrat. Pošto se nož slomio, uzeo je makaze i nastavio da je ubode njima, a nakon što su se i one savile, iz kuhinje je uzeo još jedan nož za sječenje povrća sa šiljatim dijelom, kojim ju je ubo u vrat. Od brojnih uboda žena je iskrvarila. Nakon incidenta, sam je prijavio incident policiji.
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Tužilaštvo je teretilo Stankovskog za krivično djelo "ubistva na svirep način tokom porodičnog nasilja", a presuda je donijeta nakon što je on u potpunosti priznao krivicu na sudu.
Osnovni sud u Đevđeliji je saopštio da će okrivljeni ostati u pritvoru do pravosnažnosti presude.
(Kurir)
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