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Padobranac poginuo kada je skočio iz aviona: Pao na tlo velikom brzinom

Autor:

ATV redakcija
17.07.2026 19:50

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Падобранац погинуо када је скочио из авиона: Пао на тло великом брзином
Foto: Pixabay

U Sloveniji se danas dogodila tragedija kada je poginuo padobranac. On je zbog problema sa padobranom velikom brzinom pao na tlo.

Padobranac je skočio iz aviona, ali je tokom sportsko-adrenalinske aktivnosti imao teškoća sa opremom za skakanje, naveli su iz slovenačke Uprave za zaštitu i spasavanje.

Nesreća se dogodila oko 15.30 časova na području opštine Ivančna Gorica.

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Medicinski tim je pokušao da reanimira muškarca, ali uprkos naporima, preminuo je na licu mjesta zbog težine povreda, prenose slovenački mediji.

U toku je uviđaj kako bi se utvrdile okolnosti i uzrok tragedije.

(Srna)

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Slovenija

Padobranac

tragedija

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