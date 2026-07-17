Padobranac poginuo kada je skočio iz aviona: Pao na tlo velikom brzinom

Autor:ATV redakcija
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U Sloveniji se danas dogodila tragedija kada je poginuo padobranac. On je zbog problema sa padobranom velikom brzinom pao na tlo.
Padobranac je skočio iz aviona, ali je tokom sportsko-adrenalinske aktivnosti imao teškoća sa opremom za skakanje, naveli su iz slovenačke Uprave za zaštitu i spasavanje.
Nesreća se dogodila oko 15.30 časova na području opštine Ivančna Gorica.
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Još jedna tragedija u Srpskoj: Jedna osoba se utopila u Savi
Medicinski tim je pokušao da reanimira muškarca, ali uprkos naporima, preminuo je na licu mjesta zbog težine povreda, prenose slovenački mediji.
U toku je uviđaj kako bi se utvrdile okolnosti i uzrok tragedije.
(Srna)
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