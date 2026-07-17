Infekcija kože napunila pedijatrijske ambulante

Širenju bolesti pomažu "ljetni uslovi", odnosno boravak na moru i česta razmjena peškira i drugih stvari na plaži što olakšava prenos infekcije s djeteta na dijete.

Zaraza se najčešće javlja kod djece, uglavnom na licu oko nosa i usta, iako se može proširiti i na druge dijelove tijela.

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Infekcija uglavnom krene kao mala rana ili mjehurić koja puca i ostavlja žućkastu krastu. Infekcija se lako širi, posebno ako dijete češe kraste ili ako više osoba koristi iste peškire ili posteljinu.

Impetigo se prenosi direktnim kontaktom s promjenama na koži, ali i indrektno preko predmeta koje dijete koristi.

(Tanjug)