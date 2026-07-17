Још једна трагедија у Српској: Једна особа се утопила у Сави

Аутор:Стеван Лулић
Коментари:0
Једна особа утопила се у ријеци Сави данас, 17. јула, у мјесту Остојићево код Бијељине, потврђено је у полицији.
Трагедија се догодила на локацији Савски спруд, а полиција је дојаву запримила око 15.20 часова.
"По запримљеној пријави, одмах су на лице мјеста изашли полицијски службеници, као и припадници Цивилне заштите", саопштено је из Полицијске управе Бијељина.
Хроника
Убиство у Лакташима 26 година без одговора: Ко је убио Душанку Теодоровић Тривић?
У току је потрага за тијелом, а о свему је обавијештен и дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва у Бијељини.
Више детаља требало би да буде познато накнадно.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
2 ч4
Хроника
3 ч0
Хроника
3 ч0
Хроника
6 ч0
Најновије
21
53
21
42
21
32
21
30
21
18
Тренутно на програму