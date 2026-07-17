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Још једна трагедија у Српској: Једна особа се утопила у Сави

Аутор:

Стеван Лулић
17.07.2026 19:46

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Ротација на полицијском аутомобилу.
Фото: АТВ

Једна особа утопила се у ријеци Сави данас, 17. јула, у мјесту Остојићево код Бијељине, потврђено је у полицији.

Трагедија се догодила на локацији Савски спруд, а полиција је дојаву запримила око 15.20 часова.

"По запримљеној пријави, одмах су на лице мјеста изашли полицијски службеници, као и припадници Цивилне заштите", саопштено је из Полицијске управе Бијељина.

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У току је потрага за тијелом, а о свему је обавијештен и дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва у Бијељини.

Више детаља требало би да буде познато накнадно.

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Тагови :

Полиција

утапање

Бијељина

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