Povrijeđeni u teškoj nesreći prevezeni u Niš: Dječak (10) se i dalje bori za život

Državljani Srbije koji su povrijeđeni u teškoj saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori, prevezeni su na liječenje Niš.

Stanje svih povrijeđenih je stabilno i nema životno ugroženih. Oni su prevezni avionom Vlade Srbije u dva odvojena leta, prenosi RTS.

Region Padobranac poginuo kada je skočio iz aviona: Pao na tlo velikom brzinom

Na liječenju u Podgorici do daljeg ostaje desetogodišnjak iz Niša koji je u teškom stanju. On je najteže povrijeđen, ima teške povrede glave i pluća i njegovo stanje je teško.

Kombi sa državljanima Srbije prevrnuo se u nedjelju, 12. jula, na magistralnom putu Kotor - Nikšić tokom povratka sa manastira Ostrog.

Kada je vozilo udarilo u betonski zid poginula je dvadesetjednogodišnjakinja iz Niša, a 16 osoba je povrijeđeno.

Hronika Još jedna tragedija u Srpskoj: Jedna osoba se utopila u Savi

Osumnjičenom da je izazvao saobraćajnu nesreću, vozaču iz Kotora čiji su inicijali Lj. M. određen je pritvor.

(Srna)