Povrijeđeni u teškoj nesreći prevezeni u Niš: Dječak (10) se i dalje bori za život

Autor:ATV redakcija
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Državljani Srbije koji su povrijeđeni u teškoj saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori, prevezeni su na liječenje Niš.
Stanje svih povrijeđenih je stabilno i nema životno ugroženih. Oni su prevezni avionom Vlade Srbije u dva odvojena leta, prenosi RTS.
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Na liječenju u Podgorici do daljeg ostaje desetogodišnjak iz Niša koji je u teškom stanju. On je najteže povrijeđen, ima teške povrede glave i pluća i njegovo stanje je teško.
Kombi sa državljanima Srbije prevrnuo se u nedjelju, 12. jula, na magistralnom putu Kotor - Nikšić tokom povratka sa manastira Ostrog.
Kada je vozilo udarilo u betonski zid poginula je dvadesetjednogodišnjakinja iz Niša, a 16 osoba je povrijeđeno.
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Osumnjičenom da je izazvao saobraćajnu nesreću, vozaču iz Kotora čiji su inicijali Lj. M. određen je pritvor.
(Srna)
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