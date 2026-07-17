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Povrijeđeni u teškoj nesreći prevezeni u Niš: Dječak (10) se i dalje bori za život

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ATV redakcija
17.07.2026 19:59

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Повријеђени у тешкој несрећи превезени у Ниш: Дјечак (10) се и даље бори за живот
Foto: Viber / Patrola CG, SZS Kotor

Državljani Srbije koji su povrijeđeni u teškoj saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori, prevezeni su na liječenje Niš.

Stanje svih povrijeđenih je stabilno i nema životno ugroženih. Oni su prevezni avionom Vlade Srbije u dva odvojena leta, prenosi RTS.

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Na liječenju u Podgorici do daljeg ostaje desetogodišnjak iz Niša koji je u teškom stanju. On je najteže povrijeđen, ima teške povrede glave i pluća i njegovo stanje je teško.

Kombi sa državljanima Srbije prevrnuo se u nedjelju, 12. jula, na magistralnom putu Kotor - Nikšić tokom povratka sa manastira Ostrog.

Kada je vozilo udarilo u betonski zid poginula je dvadesetjednogodišnjakinja iz Niša, a 16 osoba je povrijeđeno.

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Osumnjičenom da je izazvao saobraćajnu nesreću, vozaču iz Kotora čiji su inicijali Lj. M. određen je pritvor.

(Srna)

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Saobraćajna nesreća

Crna Gora

Srbija

liječenje

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