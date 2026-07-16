Među povrijeđenima i djeca: Teška nesreća na Ibarskoj magistrali

Autor:ATV redakcija
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Teška nesreća dogodila se na Ibarskoj magistrali u blizini Bogutovca.
Kako se vidi na snimcima koji kruže društvenim mrežama, formirana je velika kolona vozila.
Policija je na licu mesta, a kako navodi Indeks online_rs, među povređenima ima i dece.
Još uvek nije poznato kako je došlo do udesa.
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