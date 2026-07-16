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Među povrijeđenima i djeca: Teška nesreća na Ibarskoj magistrali

Autor:

ATV redakcija
16.07.2026 19:34

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Међу повријеђенима и дјеца: Тешка несрећа на Ибарској магистрали
Foto: Tanjug/AP

Teška nesreća dogodila se na Ibarskoj magistrali u blizini Bogutovca.

Kako se vidi na snimcima koji kruže društvenim mrežama, formirana je velika kolona vozila.

Policija je na licu mesta, a kako navodi Indeks online_rs, među povređenima ima i dece.

Još uvek nije poznato kako je došlo do udesa.

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Saobraćajna nezgoda

udes

povrijeđeni

Djeca

Srbija

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