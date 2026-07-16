Da li Banjaluka ima ijedno bezbjedno kupalište?

Kupališta u Banjaluci, mjesto za odmor ili razlog za zabrinutost? Prema Pravilniku Ministarstva turizma i trgovine biće da je ovo drugo.

Šta on propisuje i šta to nedostaje banjalučkim kupalištima, provjerila je Ivana Kordić.

Banjaluka nema registrovanih, tačnije bezbjednih javnih kupališta. Po novom pravilniku koje je donijelo Ministarstvo trgovine i turizma o načinu pružanja usluga na kupalištima, na njima moraju biti obezbijeđeni higijensko-sanitarni uslovi, voda se mora redovno kontrolisati, tehnički sve mora da bude ispravno, a za bezbjednost kupača potrebni su i spasioci.

Na banjalučkim kupalištima na Vrbasu već godinama nema organizovane spasilačke službe, iako ovdje vrijeme provodi veliki broj građana.

Kupališni red, maksimalan broj kupača, sve to nedostaje banjalučkim prirodnim kupalištima. Iz resornog Ministarstva apeluju na gradske vlasti da što prije obezbijede kupališta.

"Kupalište koje ne ispunjava uslove propisane Zakonom o turizmu i Pravilnikom o načinu pružanja usluga na kupalištima ne može se smatrati uređenim kupalištem u smislu propisa", kažu u Ministarstvu.

Iz gradske Skupštine pozivaju izvršnu vlast da riješi i table na kupalištima. Predsjednik gradskog Parlamenta Ljubo Ninković kaže da se nijedna plaža ne može nazvati gradskom.

"Mi u ovom trenutku od strane GU niti dobijamo informaciju šta rade po tom pitanju, da li pripremaju jednu plažu za to, da li pripremaju spasilačke službe jer ono što je vidljivo u budžetu da oni niti su to planirali niti planiraju I mogu konstatovati da ćemo mi I ovo ljeto proći, govorim kao građanin, proći bez spasilačke službe I nažalost GU očigledno ne mari o tome ni kada pravi ona šetališta uz sam Vrbas", rekao je Ninković.

Prema novom Pravilniku svako kupalište mora da ima procjenu rizika. Bezbjednost kupališta je ključna, apeluju spasioci.

"Ono što je bitno naglasiti, ako već odlaze na takva mjesta je da se uvijek odlazi u grupama, prije svega da djeca uvijek budu pod nadzorom roditelja ili odraslih osoba i eventualno u slučaju neke nesreće da se pokuša pomoći osobi sa obale, ako je ikako moguće, da alarmiraju odrasle osobe koje se nalaze u blizini i naravno određene službe kao što su hitna, policija, vatrogasci i ostale", kaže Miroslav Mišković, instruktor spasavanja.

Banjalučani sa kojima smo razgovarali nisu upoznati sa novim Pravilnikom. Spasioce na plažama nisu vidjeli godinama. Zašto Banjaluka nema registrovanih kupališta, i kada će ih imati, odgovore smo tražili od Gradske uprave danima, ali bezuspješno.