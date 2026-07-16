Cijelo selo ostalo bez struje zbog Miroslava Ilića

Prošlog vikenda u Svibovcu Podravskom, u okviru proslave Dana Svetog Benedikta, organizovan je koncert pevača Miroslava Ilića, ali je nakon svega sat vremena došlo do nestanka struje i prekida koncerta.

Mještani su bili uvereni da je neko namjerno isključio struju u cijelom selu kada je nastupao Miroslav Ilić, a sada se oglasila i policija.

Ispostavilo se da su sumnje da nije riječ o običnom kvaru bile tačne. Policija je potvrdila da je nepoznata osoba oštetila dalekovod, zbog čega se među mještanima pojavila sumnja da je neko namjerno pokušao da prekine nastup srpskog pevača u okolini Varaždina, piše Net.hr.

Oglasili se iz policije

Iz Policijske uprave Varaždinske potvrdili su da je počinilac oštetio metalni ormarić na stubu dalekovoda i podizanjem ručke uzemljio električni vod pod naponom, što je izazvalo prekid snabdjevanja električnom energijom u dijelu naselja.

Policija i dalje traga za počiniocem, a za oštećenje javne infrastrukture predviđena je kazna zatvora do pet godina.

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"Nepoznati počinilac oštetio je metalni ormarić na stubu dalekovoda i podizanjem ručke uzemljio električni vod pod naponom. Usljed toga došlo je do prekida snabdevanja električnom energijom u djelu naselja Vinica", rekla je portparolka Policijske uprave Varaždin Petra Bosilj.