Proizvod koji svi imamo u garaži: Na ovim mjestima ga nikada ne smijete koristiti

Sprej WD-40 se nalazi u gotovo svakoj garaži u Srbiji, ali njegova pogrešna upotreba mogla bi da uništi vaše stvari.

Mnogi ga koriste kao trajno sredstvo za podmazivanje, što je zapravo najveća zabluda jer ovaj sprej prvenstveno služi za čišćenje. Kako prenosi Fenix-magazin, nepravilno nanošenje ovog proizvoda može da napravi ozbiljnu i skupu štetu na osetljivim materijalima.

Zašto WD-40 nije dobro sredstvo za podmazivanje

Jedna od najčešćih grešaka jeste prskanje lanca bicikla ili šarki na vratima ovim sprejom. Iako će u prvom trenutku smanjiti škripanje, on zapravo uklanja staru masnoću i ostavlja metal bez dugotrajne zaštite. Proizvođač izričito naglašava da nakon čišćenja ovim sprejom morate da nanesete specijalizovano mazivo koje štiti dijelove u pokretu.

Poseban oprez je potreban i kada su u pitanju plastika i guma na vašim uređajima ili vozilima. Dugotrajan kontakt sa ovim materijalima mogao bi da izazove njihovo pucanje ili trajno bubrenje. Tehnička uputstva upozoravaju da su prozirni polikarbonat i polistiren izuzetno osjetljivi na sastojke iz ovog popularnog spreja.

Opasnost za kućne aparate i prirodu

Iako na internetu kruže savjeti da ovim sredstvom čistite ve-ce šolju, to nikako ne bi trebalo da radite. Proizvod sadrži uljne sastojke koji lako zagađuju vodu čim dospiju u kanalizaciju i okolinu. Takođe, prskanje električnih uređaja dok su pod naponom može da izazove opasno varničenje i ozbiljan požar.

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Ovaj sprej može da pomogne kod skidanja žvakaće gume sa tepiha, ali isto tako može da ostavi i trajne fleke na tkanini. Zbog toga stručnjaci savjetuju da ga prije upotrebe uvijek testirate na nekom skrivenom djelu materijala ili lakirane površine. Najbolje je da se uvijek držite zvaničnih preporuka proizvođača kako ne biste napravili bespotrebne i skupe kvarove u kući.