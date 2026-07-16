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Koje cvijeće voli pivo? Sipajte malo u saksiju i gledajte moćnu promjenu

Autor:

ATV redakcija
16.07.2026 16:59

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пиво пивара пиће алкохол
Foto: Pexel/ Alp Yıldızlar

Mnogi će se iznenaditi kada čuju da pivo, osim što je omiljeno piće, može imati i drugu namjenu u domu i bašti. Iskusni baštovani ponekad ga koriste kao prirodno đubrivo, odnosno prirodnu prihranu za razne biljke i cvijeće, jer sadrži šećere, vitamine iz grupe B i minerale koji mogu pomoći mikroorganizmima u zemljištu.

Iskusni baštovani ponekad ga koriste kao prirodno đubrivo, odnosno prirodnu prihranu za razne biljke i cvijeće, jer sadrži šećere, vitamine iz grupe B i minerale koji mogu pomoći mikroorganizmima u zemljištu.

Koje biljke vole pivo?

Najčešće se ovaj trik primjenjuje kod biljaka koje vole bogato zemljište i kojima prija dodatak organske materije:

  • ruže – neki baštovani ga koriste kao povremeni dodatak za bujniji rast i više cvjetova
  • pelargonije (muškatle) – može pomoći da biljka dobije dodatne hranljive materije tokom sezone cvjetanja
  • paprati – zbog sadržaja šećera i minerala može doprinijeti boljoj aktivnosti zemljišta
  • sobno lisnato cvijeće, poput fikusa i monstere – ali samo u veoma razblaženom obliku
  • travnjaci – pojedini ljubitelji bašte koriste razblaženo pivo kao dodatak za oporavak trave

Kako pravilno zalivati biljke pivom?

Najvažnije pravilo je da nikada ne sipate čisto pivo direktno u saksiju. Najbolje je napraviti rastvor koji podrazumijeva jedan dio piva i tri do četiri dijela vode. Na primjer, nekoliko kašika piva pomiješajte sa čašom vode i time povremeno zalijte zemlju oko biljke.

Koliko često smije da se koristi?

Ovaj trik ne treba ponavljati često. Dovoljno je jednom mjesečno tokom perioda rasta, odnosno od proljeća do kraja ljeta, dok se zimi ne preporučuje, jer većina biljaka tada miruje. Prečesta upotreba može dovesti do neprijatnog mirisa, pojave mušica i narušavanja ravnoteže u zemljištu.

Zašto pivo može da pomogne biljkama?

Pivo sadrži ugljene hidrate koji mogu poslužiti kao hrana korisnim mikroorganizmima u zemljištu. Kada su oni aktivniji, zemljište može bolje da zadržava hranljive materije i postaje povoljnije za razvoj korijena.

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Neki baštovani koriste i ostatke piva razblažene vodom za brisanje listova biljaka, jer šećeri mogu dati privremeni sjaj listovima. Međutim, listove nakon toga treba obrisati čistom vodom kako se ne bi lijepila prašina.

Zaštita od štetočina

Puževi mogu nemilosrdno opustošiti cvijeće. Miris fermentacije kvasca privlači ih jače nego gotova rješenja. Iskopajte plastičnu čašu u zemlju tako da ivica bude u ravni sa tlom i napunite je do pola pivom. Štetočine, privučene aromom, upašće unutra. Zamku praznite svaka dva dana.

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Pivo može pomoći i kod osa i stršljenova. Prerežite plastičnu bocu na pola, sipajte oko 150 ml piva na dno i stavite odsječeni gornji dio unutar boce, grlom okrenutim nadole, kako biste napravili lijevak. Okačite zamku dalje od terase – insekti će ulaziti u nju, ali neće moći da izađu, piše Sensa.

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