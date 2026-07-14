Kako najlakše isjeći lubenicu?

Ipak, mnogi prave istu grešku voće koje sijeku direktno stavljaju na dasku, bez prethodnog čišćenja kore.

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Iako je ne jedemo, kora lubenice može da sadrži nečistoće koje lako dospijevaju do mesa tokom sječenja.

Ovog ljeta na društvenim mrežama masovno se dijeli jednostavan trik koji garantuje maksimalnu higijenu prije nego što lubenicu isječete i poslužite.

Pospite lubenicu sodom bikarbonom, pa je dobro izribajte rukama ili četkom kako biste uklonili nečistoće sa kore. Isperite je temeljno vodom sa svih strana.

Tek tada pređite na sječenje.

Stavite opranu lubenicu na radnu površinu i presijecite je na pola. Jednu polovinu okrenite tako da ravni, presječeni dio nalegne na dasku – tako ćete je stabilizovati i lakše obraditi. Nožem napravite uzdužne rezove, zatim i poprečne, i dobićete pravilne, sočne kocke.

Izdvojite kocke i prebacite ih na tanjir – bez nereda i bez brige o higijeni, prenosi Blic žena.