Kada je pravo vrijeme za vađenje krompira: Evo na šta trebate obratiti pažnju

Pravi trenutak za vađenje krompira zavisi od više faktora, kao što su sorta i vremenski uslovi, pa je mnogo važnije posmatrati biljku nego datum.

Kako prepoznati da je mladi krompir spreman za vađenje?

Prvi znak je završetak cvjetanja. Kada krompir precvjeta, možete pažljivo razgrnuti zemlju uz ivicu jednog bokora i provjeriti veličinu krtola.

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Na idealan trenutak za vađenje ukazuju četiri znaka:

donji listovi počinju blago da žute;

bokor više nije bujan kao početkom ljeta;

krtole su veće od kokošijeg jajeta;

pokožica je veoma tanka i lako se skida prstima.

Mladi krompir nije za zimnicu

Ako se pokožica lako skida, to znači da je krompir mlad i odličan za kuvanje ili pečenje, ali nije pogodan za dugo skladištenje. Zbog velike količine vlage brzo gubi kvalitet, pa treba vaditi samo onoliko koliko ćete odmah potrošiti, prenosi Najžena.

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Zašto ne treba žuriti

Ako krompir izvadite prerano, krtole neće stići da narastu, a oštećivanje korijena usred vegetacije može da uspori razvoj cijele biljke i smanji ukupan prinos na kraju sezone. Ako želite da probate mladi krompir, dovoljno je da iz jednog bokora izvadite nekoliko većih krtola, a ostatak ostavite da nastavi da raste još dvije do tri nedjelje.

Kako pravilno vaditi krompir

Najbolje je vaditi ga po suvom vremenu, rano ujutru ili predveče. Poslije kiše zemlja se lijepi za krtole i povećava rizik od oštećenja tanke pokožice.

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Preporučuje se korišćenje baštenskih vila umjesto ašova, kako se krompir ne bi presekao. Vila treba zabosti malo dalje od stabljike, pažljivo podići zemlju i rukom izvaditi krtole. Mladi krompir nije potrebno guliti nožem – dovoljno je dobro ga oprati i četkom skinuti tanku pokožicu.