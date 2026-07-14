Ceca prekinula nastup zbog poruke iz publike: Ostala potpuno zatečena

Na nastupu Cece Ražnatović u Sjevernoj Makedoniji zabilježen je nesvakidašnji trenutak zbog kog je koncert prekinut na kratko.

Dok je muzička zvijezda komunicirala sa vjernim fanovima iz prvih redova, jedna djevojka iz publike ju je uporno dozivala, moleći je da obrati pažnju na poruku koju je pripremila specijalno za nju.

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Kada je Ceca konačno uzela papir i pročitala njegov sadržaj, ostala je potpuno zatečena. Na poruci je stajala sljedeća molba:

“Draga Ceco, želim da istetoviram dio tvoje pjesme tvojim rukopisom”

Iako je ovakav gest mogao biti shvaćen kao veliki znak ljubavi i poštovanja, Ceca je odmah reagovala sa namjerom da mladu djevojku odgovori od te zamisli. Sa bine joj je, pred svima, uputila jasan savjet:

“Nemoj da upropaštavaš kožu. Ne, mlada si, lijepa si, to ti ne treba, bolje se okiti nekim dečkom. Momci, molim vas. Šta je, bre, ovo? Pričaćemo poslije kada prođe koncert da te ubijedim u suprotno”.

Ceca uživa u Španiji

Svetlana Ceca Ražnatović spakovala je kofere i nakon izuzetno napornog poslovnog perioda otputovala na zasluženi odmor u toplu Španiju. Ona već neko vrijeme boravi u posjeti svojoj kćerki Anastasiji i zetu Nemanji Gudelju, koji već nekoliko godina žive u ovoj zemlji zbog njegovih sportskih angažmana, piše Blic.

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Pjevačica je nedavno na svom Instagram profilu podijelila snimak iz jednog luksuznog restorana, gdje ne skida širok osmijeh sa lica i vidno raspoložena nazdravlja sa slamčicom u ruci.

U elegantnoj bijeloj majici i sa modernim naočarima za vid, muzička zvijezda je pokazala i bogatu trpezu, a u prvom planu našao se vrhunski riblji specijalitet. Uz kratak i jasan natpis “Napokon”, Ceca je svojim pratiocima stavila do znanja koliko joj je ovaj odmor u krugu porodice bio prijeko potreban.