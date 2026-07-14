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Istorijski uspjeh: "Majkl" je prvi biografski film koji je zaradio milijardu dolara

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ATV redakcija
14.07.2026 07:32

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Филм о Мајкл Џексону
Foto: Tanjug/Lionsgate via AP

Film „Majkl“ zvanično je ušao u istoriju kao prvi biografski film koji je na bioskopskim blagajnama zaradio milijardu dolara.

Ostvarenje koje prati život Majkla Džeksona donosi priču o usponu jedne od najvećih zvijezda svih vremena, a glavnu ulogu tumači pjevačev bratanac, Džafar Džekson. Radnja filma obuhvata period od samih početaka Majklove karijere u grupi Džekson 5, pa sve do čuvene svjetske turneje povodom albuma „Bad“ krajem osamdesetih godina prošlog vijeka.

Nakon što je zabilježio najuspješniji vikend otvaranja ikada za jedan biografski film, „Majkl“ je nastavio da niže uspjehe i ubrzo postao najprofitabilniji film u svom žanru, čime je sa trona skinuo dotadašnjeg rekordera, film „Openhajmer“. Sada je zvanično potvrđeno da je ukupna globalna zarada iznosi 1,001 milijardu dolara (oko 750 miliona funti).

Povodom ovog istorijskog uspjeha, reditelj Antoan Fukua izjavio je sljedeće:

„Dostizanje ove nevjerovatne prekretnice od milijardu dolara sa filmom ’Majkl’ je trenutak koji me duboko čini poniznim i koji slavi neumornu posvećenost naših nevjerovatnih producenata, glumačke ekipe, filmske ekipe i partnera. Ovo dostignuće pripada svima koji su se okupili sa zajedničkom vizijom da odaju počast jednom od najvećih umjetnika koje je svijet ikada poznavao. Duboko sam zahvalan publici širom sveta koja je prihvatila ovaj film, pojavila se u bioskopima i povezala se sa ovom pričom kroz generacije i kulture. Ova istorijska prekretnica je svjedočanstvo trajne moći bioskopa da nas ujedini, i to je poglavlje u istoriji filma koje nikada neću zaboraviti.“

Мајкл Џексон

Scena

Film o Majkl Džeksonu postao najprofitabilniji biografski film svih vremena

Film se završava spektakularnim koncertom na stadionu Vembli uz poruku: „Njegova priča se nastavlja“. U skladu sa tim, već je potvrđeno da će film dobiti nastavak, mada on možda neće pratiti direktan hronološki sljed događaja nakon završetka prvog djela.

Planirano je da se nastavak pozabavi optužbama za seksualno zlostavljanje djece koje su pratile Džeksona. Zanimljivo je da su ovi događaji prvobitno bili dio scenarija za prvi film, ali je došlo do naknadnih dosnimavanja i izmjena. Naime, otkrivena je klauzula u jednom pravnom poravnanju koja zabranjuje Džeksonovoj porodici i nasljednicima (njegovoj zaostavštini) da pominju jednog od optužitelja, Džordana Čendlera, što je primoralo produkciju da koriguje prvobitni plan.

(telegraf)

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Openhajmer

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