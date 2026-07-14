Nestvarne slike spektakla na nebu u Parizu - parada povodom Dana pada Bastilje

U Parizu će danas biti održana tradicionalna vojna parada povodom obilježavanja 14. jula – Nacionalnog praznika Republike Francuske, Dana pada Bastilje.

Kako se navodi na zvaničnom sajtu Ministarstva odbrane Francuske, na paradi će defilovati 6.686 francuskih vojnika, 315 vozila, 98 aviona, 33 helikoptera, kao i 193 konja iz Konjičkog puka Republikanske garde.

Na vojnoj paradi ove godine biće obilježen i jubilej – 400 godina od osnivanja francuske mornarice.

Manifestaciji će prisustvovati brojni svjetski lideri, među kojima i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.

Ovogodišnja parada nosi poruku „strateškog buđenja Evrope“, a prema pisanju francuskih medija, Francuska tom paradom želi da prikaže jačanje evropske odbrane, spremnost NATO saveznika, razvoj francuskih vojnih sposobnosti, kao i značaj nuklearnog odvraćanja u evropskoj bezbjednosnoj strategiji.

Ajfelov toranj dronovi

Dan Republike Francuske obilježava se povodom pada Bastilje i početka Francuske revolucije 14. jula 1789. godine.

Pad Bastilje, 14. jula 1789. godine, predstavlja simbol kraja francuske apsolutističke monarhije, kada su revolucionari upali u tvrđavu Bastilju i zatvor u Parizu.

Nakon toga, 26. avgusta 1789. godine usvojena je Deklaracija o ljudskim i građanskim pravima, kojom su kasnije utemeljene francuske nacionalne vrijednosti – sloboda, jednakost i bratstvo.

Francuska 14. jul kao Dan Republike slavi od 1880. godine, kada ga je kao Nacionalni praznik zvanično proglasio tadašnji Parlament Treće Francuske Republike.

Pariz vatromet

Zakon je donesen na inicijativu poslanika Benžamena Raspaja (Benjamin Raspail), njegova primjena počela je 6. jula, a 14. jula 1880. godine održana je i prva vojna parada u okviru proslave Dana Republike. Od završetka Prvog svjetskog rata vojna parada tradicionalno prolazi avenijom Šanzelize u Parizu.

(RTS)