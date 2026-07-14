Kancelarija Mahmuda Ahmadinedžada: "Sve je laž, nije vrijedno ni poricati"

Kancelarija bivšeg iranskog predsjednika Mahmuda Ahmadinedžada negirala je izvještaje da ga je izraelski Mosad tajno njegovao kao izvor obavještajnih podataka i razmatrao njegovo postavljanje za lidera Irana nakon operacije promjene režima.

U saopštenju koje je objavio portal Iran Internešnal, Ahmadinedžadova kancelarija je odbacila navode kao "tvrdnje u holivudskom stilu" koje "nisu vrijedne poricanja". Optužila je Njujork tajms da objavljuje "lažne vijesti i izmišljotine" i tvrdila da su novine bile spremne da objavljuju izvještaje u zamjenu za plaćanje.

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Kancelarija je takođe demantovala izvještaje da je Ahmadinedžad stavljen u kućni pritvor, rekavši da je bivši predsjednik ostao aktivan i da nastavlja svoj uobičajeni svakodnevni rad.

"Objavljivanje detalja bi ugrozilo operaciju"

U razgovoru za izraelski Kanal 14 u ponedjeljak, bivši visoki zvaničnik Mosada i obavještajni komentator Sagi Asulin kritikovao je objavljivanje prijavljene operacije, tvrdeći da bi otkrivanje navodnih operativnih detalja moglo ugroziti obavještajne metode i izvore.

"Ovdje postoji sistem, informacije koje štete bezbjednosti države objavljuju se u stranim izvorima i to prolazi bez posledica", rekao je Asulin. "Ako su ovi izvještaji tačni, objavljivanje ovakvih detalja moglo bi zapravo da našteti obavještajnim sredstvima, operativnim kapacitetima i državnoj bezbjednosti"

Asulin je takođe sugerisao da operacija možda nije završena, upozoravajući da bi pažnja trebalo da se usmeri na one koji bi mogli imati interes da naškode Ahmadinedžadu unutar Irana.

Izjava je uslijedila nakon izvještaja Njujork tajmsa da je Mosad održavao tajne kontakte sa bivšim iranskim predsjednikom Ahmadinedžadom nekoliko godina kao dio konačno neuspješnog napora da se pripremi za moguće svrgavanje iranske vlade, prenosi b92.