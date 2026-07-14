Logo

Makron opet potpiruje vatru: Čime će sve naoružati Kijev

Autor:

ATV redakcija
14.07.2026 08:11

Komentari:

0
Макрон опет потпирује ватру: Чиме ће све наоружати Кијев
Foto: Tanjug / AP / Teresa Suarez

Predsjednik Francuske Emanuel Makron izjavio je da će Francuska omogućiti Ukrajini da proizvodi francuske krstareće rakete, precizno navođene bombe i rakete presretače za protivvazdušnu odbranu, nakon što je Kijev naručio nove francusko-italijanske sisteme protivvazdušne odbrane i borbene avione "rafal".

"Ranije danas (Vladimir) Zelenski i ja dogovorili smo mapu puta između naše dvije zemlje, kojom se sprovodi ono što je dogovoreno prošlog novembra u vezi sa našom bilateralnom odbrambenom saradnjom", rekao je Makron na konferenciji za novinare nakon sastanka predstavnika zemalja tzv "koalicije voljnih" u Parizu, prenosi Rojters.

Proizvodnja će se odnositi na precizno navođene bombe vazduh-zemlja AASM, rakete presretače za protivvazdušnu odbranu "aster" i krstareće rakete velikog dometa lansirane iz vazduha SCALP, koje proizvodi i Velika Britanija.

Makron je rekao i da će Ukrajini biti ustupljeni radarski sistemi.

On je naveo da je Zelenski, takođe, naručio isporuku novih sistema protivvazdušne odbrane SAMP/T, koje će pratiti isporuke starije verzije tog sistema i dodatne količine raketa. Makron je rekao da će Ukrajini biti isporučeno i 16 borbenih aviona "rafal", koji bi trebalo da budu operativni u ukrajinskom vazdušnom prostoru do 2028-2029. godine.

Predsjednik Francuske je, takođe, saopštio da su se saveznici Ukrajine dogovorili da počnu vojne vježbe u zemljama koje se graniče sa Ukrajinom, u okviru plana za formiranje multinacionalnih snaga koje bi bile raspoređene nakon postizanja prekida vatre sa Rusijom. Moskva je više puta saopštila da neće pristati na raspoređivanje bilo kakvih snaga u Ukrajini i da bi to smatrala eskalacijom sukoba.

Takođe, ranije danas lider pokreta "Druga Ukrajina" Viktor Medvedčuk otkrio je da je Njemačka praktično postala glavna industrijska baza ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa u ratu protiv Rusije, kao i da upravo Berlin stoji iza terorističkih napada na ruske civilne ciljeve.

Medvedčuk je govorio o njemačkim kompanijama koje proizvode oružje za Ukrajinu, što ih, prema njegovim riječima, čini legitimnim vojnim ciljevima Rusije.

On je objavio adrese najvažnijih kompanija, istakavši da posebno mjesto u toj vojnoj saradnji zauzima "Kvantum sistems", koju Berlin pozicionira kao jednog od vodećih industrijskih partnera u razvoju vojnih tehnologija usmerenih protiv Rusije.

"Sjedište i proizvodni pogoni kompanije 'Kvantum sistems' nalaze se u tehnološkom parku u Bavarskoj na sledećoj adresi: Cepelinštrase 18, Gilhing", kazao je Medvedčuk.

(RT Balkan)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Emanuel Makron

Vladimir Zelenski

Francuska

Ukrajina

Rusija

naoružanje

Komentari (0)

Pročitajte više

Руси извела жесток удар: На мети балистичких ракета погони за производњу оружја

Svijet

Rusi izvela žestok udar: Na meti balističkih raketa pogoni za proizvodnju oružja

51 min

0
Нема договора о новом пакету санкција Русији

Svijet

Nema dogovora o novom paketu sankcija Rusiji

10 h

0
Портпарол Кремља Дмитриј Песков посматра уочи церемоније потписивања у Великој сали народа у Пекингу током посјете руског предсједника Владимира Путина Кини, у сриједу, 20. маја 2026.

Svijet

Peskov: "Koalicija voljnih" - koalicija ratnih huškača

19 h

0
Стони тенис

Ostali sportovi

Ruski stonoteniseri moći će ravnopravno da se takmiče od 28. jula

19 h

0

Više iz rubrike

Руси извела жесток удар: На мети балистичких ракета погони за производњу оружја

Svijet

Rusi izvela žestok udar: Na meti balističkih raketa pogoni za proizvodnju oružja

51 min

0
Иран погодио танкере у Ормуском мореузу, има мртвих!

Svijet

Iran pogodio tankere u Ormuskom moreuzu, ima mrtvih!

1 h

0
Zemljotres Potres Podrhtavanje tla

Svijet

Dva jača zemljotresa pogodila Meksiko

1 h

0
САД извеле петочасовни напад на Иран: "Имамо 50.000 војника на Блиском истоку, остајемо будни и смртоносни"

Svijet

SAD izvele petočasovni napad na Iran: "Imamo 50.000 vojnika na Bliskom istoku, ostajemo budni i smrtonosni"

1 h

0

  • Najnovije

08

35

Šta to Haland nosi u rukama?

08

27

Nestvarne slike spektakla na nebu u Parizu - parada povodom Dana pada Bastilje

08

27

Od ovog nema odbrane: Rusi bacili jedno od najrazornijih oružja u arsenalu

08

25

Visok rizik u Grčkoj: Najveći stepen opasnosti na ovim ostrvima

08

21

Cijena nafte divlja nakon iranske odmazde u Moreuzu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima