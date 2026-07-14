Predsjednik Francuske Emanuel Makron izjavio je da će Francuska omogućiti Ukrajini da proizvodi francuske krstareće rakete, precizno navođene bombe i rakete presretače za protivvazdušnu odbranu, nakon što je Kijev naručio nove francusko-italijanske sisteme protivvazdušne odbrane i borbene avione "rafal".

"Ranije danas (Vladimir) Zelenski i ja dogovorili smo mapu puta između naše dvije zemlje, kojom se sprovodi ono što je dogovoreno prošlog novembra u vezi sa našom bilateralnom odbrambenom saradnjom", rekao je Makron na konferenciji za novinare nakon sastanka predstavnika zemalja tzv "koalicije voljnih" u Parizu, prenosi Rojters.

Proizvodnja će se odnositi na precizno navođene bombe vazduh-zemlja AASM, rakete presretače za protivvazdušnu odbranu "aster" i krstareće rakete velikog dometa lansirane iz vazduha SCALP, koje proizvodi i Velika Britanija.

Makron je rekao i da će Ukrajini biti ustupljeni radarski sistemi.

On je naveo da je Zelenski, takođe, naručio isporuku novih sistema protivvazdušne odbrane SAMP/T, koje će pratiti isporuke starije verzije tog sistema i dodatne količine raketa. Makron je rekao da će Ukrajini biti isporučeno i 16 borbenih aviona "rafal", koji bi trebalo da budu operativni u ukrajinskom vazdušnom prostoru do 2028-2029. godine.

Predsjednik Francuske je, takođe, saopštio da su se saveznici Ukrajine dogovorili da počnu vojne vježbe u zemljama koje se graniče sa Ukrajinom, u okviru plana za formiranje multinacionalnih snaga koje bi bile raspoređene nakon postizanja prekida vatre sa Rusijom. Moskva je više puta saopštila da neće pristati na raspoređivanje bilo kakvih snaga u Ukrajini i da bi to smatrala eskalacijom sukoba.

Takođe, ranije danas lider pokreta "Druga Ukrajina" Viktor Medvedčuk otkrio je da je Njemačka praktično postala glavna industrijska baza ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa u ratu protiv Rusije, kao i da upravo Berlin stoji iza terorističkih napada na ruske civilne ciljeve.

Medvedčuk je govorio o njemačkim kompanijama koje proizvode oružje za Ukrajinu, što ih, prema njegovim riječima, čini legitimnim vojnim ciljevima Rusije.

On je objavio adrese najvažnijih kompanija, istakavši da posebno mjesto u toj vojnoj saradnji zauzima "Kvantum sistems", koju Berlin pozicionira kao jednog od vodećih industrijskih partnera u razvoju vojnih tehnologija usmerenih protiv Rusije.

"Sjedište i proizvodni pogoni kompanije 'Kvantum sistems' nalaze se u tehnološkom parku u Bavarskoj na sledećoj adresi: Cepelinštrase 18, Gilhing", kazao je Medvedčuk.

(RT Balkan)