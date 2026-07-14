Rusi izvela žestok udar: Na meti balističkih raketa pogoni za proizvodnju oružja

Autor:ATV redakcija
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Ruske snage su izvele udare po vojnim industrijama u Ukrajini, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
"Noćas su Oružane snage Ruske Federacije izvele grupne udare visokopreciznim oružjem dugog dometa, vazdušnog i kopnenog baziranja, kao i bespilotnim letjelicama", navodi se u saopštenju.
Kako su istakli, u Kijevu su pogođena preduzeća vojne industrije koja učestvuju u razvoju i proizvodnji raketa različitih tipova i bespilotnih letelica, kao i objekti lučke infrastrukture u luci Južni, u Odeskoj oblasti, koji se koriste za istovar i skladištenje goriva i maziva namijenjenih Oružanim snagama Ukrajine.
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