Rusi izvela žestok udar: Na meti balističkih raketa pogoni za proizvodnju oružja

Ruske snage su izvele udare po vojnim industrijama u Ukrajini, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

"Noćas su Oružane snage Ruske Federacije izvele grupne udare visokopreciznim oružjem dugog dometa, vazdušnog i kopnenog baziranja, kao i bespilotnim letjelicama", navodi se u saopštenju.

Kako su istakli, u Kijevu su pogođena preduzeća vojne industrije koja učestvuju u razvoju i proizvodnji raketa različitih tipova i bespilotnih letelica, kao i objekti lučke infrastrukture u luci Južni, u Odeskoj oblasti, koji se koriste za istovar i skladištenje goriva i maziva namijenjenih Oružanim snagama Ukrajine.