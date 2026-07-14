SAD počinju pomorsku blokadu Irana: Agencija UN protiv naknada za prolaz kroz Ormuz

Američka vojska počinje da sprovodi pomorsku blokadu Irana, saopštio je Zajednički centar za pomorske informacije, koji predvodi američka mornarica.

Međunarodna pomorska organizacija Ujedinjenih nacija (IMO) navela je da se čvrsto protivi naplati naknada za prolaz kroz moreuze koji se koriste za međunarodnu plovidbu.

Sjedinjene Američke Države će, najvjerovatnije, preuzeti kontrolu nad Ormuskim moreuzom, obezbjeđivati bezbjednost plovidbe i početi da naplaćuju taksu od 20 odsto na teret koji prolazi tim plovnim putem, izjavio je američki predsjednik Donald Tramp.

Zajednički centar za pomorske informacije, koji predvodi američka mornarica, takođe je najavio da će američka vojska u utorak početi da sprovodi pomorsku blokadu Irana.

Iran je, međutim, objavio da neće dozvoliti SAD da se miješaju u upravljanje plovidbom kroz Ormuski moreuz, kao i da će svaki pokušaj američke vojske da organizuje prolazak brodova kroz moreuz van ruta koje je odredio Teheran biti "odlučno spriječen".

U međuvremenu, iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči izjavio je da je Tramp "apsolutno u pravu i da ko god obezbjeđuje bezbjedan i siguran prolaz komercijalnih brodova kroz Ormuz treba da dobije naknadu za tu uslugu", ali da će to Teheran biti zauvijek.

Agencija Ujedinjenih nacija za pomorski saobraćaj, istovremeno, saopštila je da čeka dodatne informacije SAD o najavljenim taksama za plovidbu kroz Ormuski moreuz, ističući da se čvrsto protivi takvim naknadama.

Za to vrijeme, generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guteres izrazio je duboku zabrinutost zbog ozbiljne eskalacije i obnovljenih vojnih sukoba u regionu Persijskog zaliva, nakon što su SAD i Iran nastavili sa još jednim talasom međusobnih napada.

(RTS)