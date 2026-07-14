EU želi da stvori nove "jednoroge": U igri čak 80 milijardi evra

Evropska investiciona banka (EIB) je objavila da Evropska unija pokreće investicioni savez vrijedan 80 milijardi evra kako bi pomogla brzorastućim tehnološkim kompanijama i povećala njihovu sposobnost da se takmiče sa glavnim američkim i kineskim rivalima.

Nova inicijativa predstavlja proširenje programa „Evropska inicijativa za tehnološke šampione“ (ETCI), kojim upravlja Evropski investicioni fond (EIF), a namijenjena je finansiranju inovativnih evropskih kompanija u fazi poslovnog širenja.

EIB navodi da će novi okvir ETCI omogućiti učešće institucionalnih investitora, uključujući osiguravajuće kuće, penzione fondove, komercijalne banke, upravljače imovinom, fondacije i nacionalne razvojne institucije.

Među privatnim investitorima koji su se do sada pridružili inicijativi su danska Danske banka, španski AltamarKAM, Banko Santander i BBVA, italijanski upravljači imovinom Azimut holding i Grin Erou kapital i fondacija Kompanija di San Paolo, dok se uključivanje dodatnih investitora očekuje u kasnijoj fazi.

ETCI 2.0 će nastojati da prikupi do 15 milijardi evra, što je gotovo četiri puta više od iznosa prvobitnog fonda pokrenutog 2023. godine, a očekuje se da će mobilisati ukupno do 80 milijardi evra investicija za više od 1.500 evropskih kompanija u fazi ubrzanog rasta.

Konačna veličina fonda biće određena u drugoj polovini 2026. godine nakon završetka prve runde prikupljanja sredstava, a Grupacija EIB uložiće do 1,25 milijardi evra.

ETCI 2.0 će podržati velike evropske fondove rizičnog kapitala, kao i srednje fondove sa kapitalom od preko 300 miliona evra. Očekuje se da će doprinijeti osnivanju više od 100 fondova, uključujući do 45 velikih fondova koji će investirati u tehnološke kompanije u fazi rasta.

Kao dio inicijative biće uspostavljena panevropska investiciona platforma; njen cilj je da poveže investitore sa evropskim tehnološkim fondovima i pruži im bolji pristup informacijama o investicionim mogućnostima.

Sredstva će biti usmjerena ka strateškim sektorima kao što su vještačka inteligencija, biotehnologija, čiste tehnologije i odbrambena tehnologija; EIB naglašava da će ETCI 2.0 dopuniti postojeće nacionalne i evropske inicijative i doprinijeti jačanju evropskog tržišta kapitala.

Takođe je napomenuto da je prva faza ETCI do sada podržala 15 velikih fondova koji aktivno ulažu u evropske kompanije u rastućem obimu i doprinijela razvoju 12 evropskih jednoroga – privatnih kompanija vrijednih preko milijardu dolara.

Predsjednica Grupacije EIB Nadija Kalvinjo izjavila je da ova inicijativa ima za cilj da ušteđevinu pretvori u investicije i podrži razvoj budućih tehnologija.

„Vrijeme je da se povežu evropska tržišta kapitala, a Grupacija EIB odgovara na poziv evropskih lidera konkretnim instrumentima za jačanje konkurentnosti Evrope“, rekla je Kalvinjo.

(Poslovni dnevnik)