Šta to Haland nosi u rukama?

Erling Haland ni nakon eliminacije Norveške sa Svjetskog prvenstva ne prestaje da bude u centru pažnje. Slavni fudbaler izazvao je brojne reakcije u ponedjeljak kada je sa reprezentacijom sletio u Oslo.

Dok su njegovi saigrači iz aviona izlazili sa uobičajenim prtljagom, Haland je u rukama nosio nesvakidašnji suvenir – prepariranog rakuna koji u šapama drži bocu pića.

Fotografiju je objavio na društvenim mrežama uz kratak komentar: „Pratio me je kući“, uz nasmijani emotikon. Očekivano, fotografije i snimci ubrzo su postali viralni.

Neobičan suvenir iz Dalasa

Nesvakidašnji suvenir kupio je u prodavnici „Wild Bill's Western Store“ u Dalasu. Preparirani rakun sa bocom viskija marke Raccoon koštao ga je 750 dolara (oko 660 evra), prenose strani mediji.

U međuvremenu je ovaj proizvod rasprodat, a iz prodavnice su se pohvalili da ih je posjetio jedan od najvećih fudbalskih asova današnjice.

B92