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Poginuo mladi fudbaler Nemanja Petrović (24)

Autor:

ATV redakcija
13.07.2026 21:09

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Fudbalska lopta
Foto: Tanjug/AP

Nemanja Petrović (24), mladi fudbaler FK Desimirovca, poginuo je u teškoj saobraćajnoj nesreći u noći između 11. i 12. jula.

Fudbalski klub Napredak iz Manića oprostio se emotivnom porukom od fudbalera koji je nastupao za rivalski klub, a koji je tragično prerano izgubio život.

Istakli su da ih je vijest o njegovoj smrti duboko potresla, naglasivši da je Petrović bio njihov komšija i prijatelj, čiji je prerani odlazak zavio u crno porodicu, FK Desimirovca i brojne ljude koji su ga poznavali.

U oproštajnoj poruci otkrili su i da su u više navrata željeli da Petrović obuče dres Napretka, ali da je on ostao vjeran svom Desimirovcu, čime je, kako su naveli, pokazao šta znače pripadnost, lojalnost i odanost klubu u kojem je ponikao.

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"Iako smo u više navrata, više od svega, željeli da obučeš naš dres i postaneš dio našeg tima, ti si ostao vjeran svom Desimirovcu. Time nisi odbio nas – pokazao si nam šta zaista znače pripadnost, lojalnost i odanost klubu koji voliš i prijateljima sa kojima si odrastao", poručili su iz Napretka.

Posebno su se prisjetili i posljednjeg susreta sa Petrovićem, podsjetivši da je 14. juna odigrao svoj posljednji meč upravo na njihovom stadionu, ne sluteći da će to biti i posljednji pozdrav.

Na kraju su iz FK Napredak Manić uputili najiskrenije saučešće porodici Petrović, FK Desimirovcu, njegovim saigračima, prijateljima i svima koji su imali čast da ga poznaju.

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poginuo fudbaler

Saobraćajna nesreća

Poginuo Nemanja Petrović

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