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Haland otkrio zašto nosi dugu kosu?

Autor:

ATV redakcija
13.07.2026 14:41

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Норвешки Ерлинг Халанд аплаудира рукама прије четвртфиналне утакмице Свјетског првенства у фудбалу између Норвешке и Енглеске у Мајами Гарденсу, Флорида, у суботу, 11. јула 2026.
Foto: Tanjug/AP Photo/Rebecca Blackwell

Predvođena jednim od najboljih napadača planete, Erlingom Holandom, Norveška je dogurala do četvrtfinala Svjetskog prvenstva, gdje je tek poslije nezapamćene drame položila oružje pred Engleskom.

Golgeter Mančester sitija je tim porazom ispustio i šansu da se domogne "Zlatne kopačke", pošto je takmičenje završio sa sedam postignutih pogodaka.

Pored vanserijskog učinka na terenu, Haland privlači ogromnu pažnju javnosti i kao specifična pojava van njega, prije svega zbog svog autentičnog imidža.

Njegov zaštitni znak je duga plava kosa, a gorostasni Norvežanin je jednom prilikom otkrio i zašto mu ne pada na pamet da se ošiša. Naime, on je poslušao savjet koji mu je udjelio legendarni Zlatan Ibrahimović, koji je i sam veći dio svoje blistave karijere proveo prepoznatljiv upravo po dugoj kosi.

"Zlatan mi je rekao - nikada nemoj da šišaš kosu, jer je snaga u kosi", otkrio je Norvežanin.

(kurir)

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Svjetsko prvenstvo 2026

Erling Haland

Norveška

Zlatan Ibrahimović

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