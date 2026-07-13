Bijele mantile danas, 13. jula, je i zvanično skinulo 23 ljekara Kantonalne bolnice "Dr. fra Mihovil Sučić" u Livnu čime su pojedini od‌jeli u ovoj zdravstvenoj ustanovi ostali bez ijednog doktora.

Doktor Ivica Jozić, anesteziolog u Kantonalnoj bolnici, istakao je da od‌jel za unutrašnje bolesti ostaje bez ijednog od pet ljekara.

Takođe, slična situacija i na drugim od‌jelima. Otkaze su dala i oba oftalmologa, sva tri anesteziologa, dva od četiri neurologa, te dva od tri pedijatra. Bolnicu napuštaju i jedini ortoped, otorinac, mikrobiolog i fizijatar.

"Danas u 15 sati nama je de fakto zadnji radni dan. Do tada smo zaposleni, a poslije toga smo na berzi rada. Svako od nas će se vjerojatno pobrinuti za sebe na način na koji može," rekao je Jozić.

Zašto pregovori s Vladom nisu uspjeli?

On je istakao da su jutros imali i sastanak u kantonalnoj Vladi, međutim, bez rezultata.

"Pozicije su ostale kao i na početku. Županijska vlada, ministar i premijer ne žele ništa promijeniti u odnosu na ono što su govorili prije. Tvrde da još traje kolektivni ugovor i da tu nema nikakvih mogućnosti", naveo je on.

Kako će odlazak ljekara uticati na pacijente?

Prema pisanju portala "Livno-onlajn", kao privremeno rješenje spominje se slanje pacijenata u 120 kilometara udaljenu bolnicu u Mostaru.

Podršku kolegama u Livnu pružila je i Marina Berberović, predsjednica Saveza strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije Federacije BiH, koja je najavila finansijsku pomoć i pomoć pri zapošljavanju ljekara koji su dali otkaze.

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"Ova Vlada je poručila da ne treba svoje doktore. Alarmantna je situacija da vi sutra imate bolnicu bez doktora, a bolnica bez doktora ne može opstati", upozorila je Berberovićeva.

Ona je osudila ideju da se nedostatak specijalista nadomjesti povlačenjem specijalizanata.

"To pravno nije moguće. Nijedan specijalizant ne može zamijeniti specijalistu. Specijalizant nema ni ovlasti ni znanje da zamijeni specijalistu, nema licencu odnosno položen ispit da liječi kao specijalist", naglasila je ona.

Zašto su ljekari odbili ponudu Uprave?

Ponudu direktora o povećanju osnovne plate za 10 odsto iz "unutrašnjih rezervi" ljekari su odbili jer smatraju da to nije zakonski put koji im garantuje dugoročnu sigurnost.

"Mi želimo imati potpisan dokument i kad dođu neki drugi na vlast, tako da možemo zaštititi svoja prava. Ovako, kad nešto nude što nije formalno zapisano u dokumentu, poslije toga niko se više nije dužan toga ni pridržavati", kazao je Jozić.

Sličan scenario za samo nekoliko dana desiće se i u Domu zdravlja Livno gd‌je će devet ljekara raditi do 19. jula kada će skinuti svoje mantile.

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Ljekari koji su dali otkaze jutros su se otvorenim pismom obratili građanima ističući da ne odlaze zato što ne žele raditi ili što nisu humani, pa čak ni zato što imaju najniže osnovne plate u Federaciji BiH, već što kod odgovornih za politiku u zdravstvu nisu naišli na razumijevanje i volju da se uopšte razgovara i postigne dogovor.

"Sistem zdravstvene zaštite u HBŽ svih ovih godina opstaje ponajprije zahvaljujući golemom prekovremenom radu, profesionalnosti i entuzijazmu malog broja liječnika. To nažalost nije prepoznato od nijedne vlasti koja je upravljala županijom zadnjih 30-ak godina. Premijeri i ministri su se mijenjali, ali su problemi ostajali isti", istakli su oni.