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Koliko vode treba dnevno da piju muškarci, a koliko žene?

Autor:

ATV redakcija
13.07.2026 16:02

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Вода
Foto: Pexels/Photo by Andrew Patrick Photo

Unošenje dovoljne količine vode u organizam može poboljšati raspoloženje, san i opšte zdravlje.

Nacionalna akademija nauka, inženjerstva i medicine sugeriše da svaki dan žene treba da unesu oko 2,7 litara ili 11 šoljica tečnosti, a muškarci oko 3,7l (16 šoljica). Ne mora sva ta tečnost biti unos vode. Određene namirnice se takođe računaju u unos tečnosti: čaj, kafa, gazirana voda, s druge strane, alkohol dehidrira i ne računa se kao tečnost. Soda se računa, ali nije zdrav izbor.

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Koji faktori utiču na potrebe za tečnošću?

Različiti faktori mogu povećati ili smanjiti količinu tečnosti koja je potrebna vašem tijelu da bi najbolje funkcionisalo.

Pol

Smatra se da je muškarcima potrebno više tečnosti da podrže veću tjelesnu masu, nižu prosječnu tjelesnu masnoću i povećano sagorevanje kalorija svakog dana.

Tjelesna težina

Na potrebe za hidratacijom utiču površina tijela, brzina metabolizma i tjelesna težina. Kao rezultat toga, kako se tjelesna težina povećava, povećavaju se i potrebe za tečnošću, napominje Sistem Univerziteta u Misuriju, prenosi Novosti Magazin.

Životna faza

Ženama je u trudnoći potrebna dodatna tečnost da bi održale nivoe amnionske tečnosti i rast bebe. Takođe, žene koje doje treba da unose više tečnosti kako bi tijelo moglo da proizvede dovoljno mlijeka, prema Akademiji za ishranu i dijetetiku.

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Kvalitet ishrane

Kao što klinika Mejo ističe, hrana koju jedete takođe će uticati na vašu hidrataciju i količinu tečnosti koju ćete morati da pijete. Na primjer, ako svaki dan unosite dovoljno voća i povrća (i jedno i drugo su prepune tečnosti za hidrataciju), nećete morati da pijete toliko vode. Ali ako je unos voća i povrća nizak svakog dana, nekoliko dodatnih čaša vode će nadoknaditi tečnost koja će vam nedostajati.

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Voda

hidratacija

ljeto

zdravlje

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