Logo

Sutra sunčano i veoma toplo

Autor:

ATV redakcija
13.07.2026 14:49

Komentari:

0
Бањалука пензионери врућина Достигнуте максималне температуре
Foto: ATV

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra će biti sunčano i veoma toplo uz malu do umjerenu oblačnost.

U drugom dijelu dana očekuje se razvoj oblačnosti koji uveče na sjeveru donosi lokalne pljuskove sa grmljavinom, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura vazduha od 14 do 20, na jugu do 24, a dnevna od 28 do 33, na jugu do 37 stepeni Celzijusovih, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Danas je bilo malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme.

Temperatura vazduha u 14.00 časova: Bjelašnica 10, Han Pijesak 20, Kalinovik i Ivan sedlo 21, Mrakovica, Sokolac i Čemerno 22, Gacko i Kneževo 23, Srebrenica, Sarajevo 25, Drinić, Zvornik, Tuzla 26, Višegrad, Mrkonjić Grad, Rudo, Foča, Šipovo, Bugojno, Livno 27, Ribnik, Drvar 28, Gradačac, Neum i Zenica 29, Banjaluka, Bijeljina, Bileća, Doboj, Srbac i Jajce 30, Novi Grad, Prijedor, Bihać i Sanski Most 31, Mostar i Trebinje 32 stepena Celzijusovih.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

vrijeme sutra

Vremenska prognoza

sunčano i toplo

Republika Srpska

Komentari (0)

Više iz rubrike

Огласио се Инспекторат поводом најава о могућем расту цијена горива

Društvo

Oglasio se Inspektorat povodom najava o mogućem rastu cijena goriva

2 h

0
Мостар: У Лиска харему остављена свињска глава

Društvo

Mostar: U Liska haremu ostavljena svinjska glava

3 h

0
покемон картице сличице колекције

Društvo

Vrijede čitavo bogatstvo: Da li imate ove sličice u kući?

4 h

0
Ко све може да добије новац за набавку трактора „Беларус“: Министарство отворило Јавни позив

Društvo

Ko sve može da dobije novac za nabavku traktora „Belarus“: Ministarstvo otvorilo Javni poziv

4 h

6

  • Najnovije

15

20

Dječak ranjen u pucnjavi ispred osnovne škole

15

10

Kolaps u Livnu: Od‌jeli ostali bez ljekara, 23 doktora skinula mantile

15

08

Počelo testiranje lijeka protiv smrtonosnog virusa

14

55

Selak: Odluka potvrđuje da su sudije u Banjaluci postupale u skladu sa zakonom u predmetu Dodik

14

51

Vašington planira da štiti Ormuski moreuz i da to naplati

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima