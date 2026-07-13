Sutra sunčano i veoma toplo

Autor:ATV redakcija
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U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra će biti sunčano i veoma toplo uz malu do umjerenu oblačnost.
U drugom dijelu dana očekuje se razvoj oblačnosti koji uveče na sjeveru donosi lokalne pljuskove sa grmljavinom, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura vazduha od 14 do 20, na jugu do 24, a dnevna od 28 do 33, na jugu do 37 stepeni Celzijusovih, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.
Danas je bilo malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme.
Temperatura vazduha u 14.00 časova: Bjelašnica 10, Han Pijesak 20, Kalinovik i Ivan sedlo 21, Mrakovica, Sokolac i Čemerno 22, Gacko i Kneževo 23, Srebrenica, Sarajevo 25, Drinić, Zvornik, Tuzla 26, Višegrad, Mrkonjić Grad, Rudo, Foča, Šipovo, Bugojno, Livno 27, Ribnik, Drvar 28, Gradačac, Neum i Zenica 29, Banjaluka, Bijeljina, Bileća, Doboj, Srbac i Jajce 30, Novi Grad, Prijedor, Bihać i Sanski Most 31, Mostar i Trebinje 32 stepena Celzijusovih.
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