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Mostar: U Liska haremu ostavljena svinjska glava

Autor:

ATV redakcija
13.07.2026 11:55

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Мостар: У Лиска харему остављена свињска глава
Foto: Facebook / Sanel Kajan

U Liska haremu u Mostaru je jutros ostavljena svinjska glava, a službenici MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona vrše uviđaj.

Kako je iz MUP-a HNK rečeno za Kliks, policija je informaciju o ostavljenoj životinjskoj glavi dobila u 9:30 sati jutros.

Nakon toga su službenici Policijske uprave Mostar stigli na mjesto događaja i osigurali prostor, gdje se vrši uviđaj.

Takođe, o slučaju je obaviještena i dežurna tužiteljica Tužilaštva HNK.

U Liska haremu je za danas zakazano obilježavanje godišnjice formiranja Prve mostarske brigade "Slavne", koje je zasad obustavljeno zbog uviđaja.

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Tagovi :

Liska harem

Mostar

svinjska glava

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