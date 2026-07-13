Mostar: U Liska haremu ostavljena svinjska glava

U Liska haremu u Mostaru je jutros ostavljena svinjska glava, a službenici MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona vrše uviđaj.

Kako je iz MUP-a HNK rečeno za Kliks, policija je informaciju o ostavljenoj životinjskoj glavi dobila u 9:30 sati jutros.

Nakon toga su službenici Policijske uprave Mostar stigli na mjesto događaja i osigurali prostor, gdje se vrši uviđaj.

Takođe, o slučaju je obaviještena i dežurna tužiteljica Tužilaštva HNK.

U Liska haremu je za danas zakazano obilježavanje godišnjice formiranja Prve mostarske brigade "Slavne", koje je zasad obustavljeno zbog uviđaja.