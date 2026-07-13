Mostar: U Liska haremu ostavljena svinjska glava

Autor:ATV redakcija
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U Liska haremu u Mostaru je jutros ostavljena svinjska glava, a službenici MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona vrše uviđaj.
Kako je iz MUP-a HNK rečeno za Kliks, policija je informaciju o ostavljenoj životinjskoj glavi dobila u 9:30 sati jutros.
Nakon toga su službenici Policijske uprave Mostar stigli na mjesto događaja i osigurali prostor, gdje se vrši uviđaj.
Takođe, o slučaju je obaviještena i dežurna tužiteljica Tužilaštva HNK.
U Liska haremu je za danas zakazano obilježavanje godišnjice formiranja Prve mostarske brigade "Slavne", koje je zasad obustavljeno zbog uviđaja.
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