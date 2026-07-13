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Ćosić: Cilj akcije na Palama sprečavanje nezakonitih aktivnosti

Autor:

ATV redakcija
13.07.2026 12:34

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Ћосић и Кострешевић састанак
Foto: Instagram/ljubisa.cosic_is

Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić istakao je da većina izbjegava da javno kaže da je policijska akcija u diskoteci "Enigma" na Palama bila usmjerena na sprečavanje nelegalnog rada poslova obezbjeđenja skupova u ugostiteljskim objektima na kojima se okuplja veći broj ljudi.

"Cilj akcije je sprečavanje nezakonitih aktivnosti u oblasti obezbjeđenja ličnosti i objekata koje izvode neovlašteni pojedinci. Ovo je druga akcija na području Istočnog Sarajeva i u njoj su ta lica identifikovana i ponovo su im izdati prekršajni nalozi, te se protiv njih vode odgovarajući postupci", naglasio je Ćosić.

Ono što je jako bitno, a svi izbjegavaju javno da kažu, istakao je Ćosić, jeste da MUP Republike Srpske zajedno sa policijom u Istočnom Sarajevu godinama radi na očuvanju bezbjednosti u Istočnom Sarajevu.

"Sjećamo se, nažalost, vremena kada naš grad nije bio bezbjedno mjesto za život. Danas se to ne dešava i za to je zaslužna Policija Republike Srpske", rekao je Ćosić.

On je podsjetio da se zbog specifičnog položaja Istočnog Sarajeva godinama insistira na većem broju policajaca i boljoj opremljenosti i uvijek se to dobije, ističući da je godinama MUP Republike Srpske garant stabilnosti i grada i cijele Republike Srpske.

Dodao je da sve pritužbe sugrađana koje se odnose na eventualnu upotrebu prekomjerne sile tokom akcije su dokumentovane i MUP će provesti odgovarajuće procedure unutrašnje kontrole.

On je naveo na "Instagramu" da je kao gradonačelnik Istočnog Sarajeva u noći između petka i subote imao pozive sugrađana o dešavanju u diskoteci "Enigma", te da je razgovarao sa svima - onima koji su bili u objektu, a potom i roditeljima nekih od privedenih, pa do nadležnih u Policijskoj upravi Istočno Sarajevo i Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske.

"Ništa od toga nisam javno prenosio niti sam želio da se oglašavam na društvenim mrežama dok se kompletna situacija jasno ne sagleda i ne ispita i najsitniji detalj", rekao je on.

Ćosić je istakao da se jutros sastao sa direktorom Policije Republike Srpske Sinišom Kostreševićem i zamjenikom načelnika Policijske uprave Istočno Sarajevo Igorom Kušićem.

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Tagovi :

Ljubiša Ćosić

Siniša Kostrešević

MUP Republike Srpske

Policija

Istočno Sarajevo

Pale

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