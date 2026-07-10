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Rukovodstvo SNSD-a sa privrednicima: Privreda je temelj razvoja svake lokalne zajednice

Autor:

ATV redakcija
10.07.2026 16:33

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Милорад Додик и Игор Додик Брчко састанак са привредницима
Foto: X/SNSD

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik i organizacioni sekretar SNSD-a Igor Dodik održali su danas sastanak sa privrednicima iz Brčkog, tokom kojeg je razgovarano o aktuelnim privrednim prilikama, kao i izazovima sa kojima se suočava poslovna zajednica.

Tokom razgovora istaknuto je da su privrednici jedan od najvažnijih oslonaca razvoja svake lokalne zajednice, jer svojim radom doprinose otvaranju novih radnih mjesta, jačanju domaće proizvodnje i ekonomskoj stabilnosti.

Naglašeno je i da redovna komunikacija sa ljudima koji stvaraju novu vrijednost predstavlja važan preduslov za donošenje kvalitetnih rješenja koja će biti u interesu privrede, ali i svih građana.

Učesnici sastanka razmijenili su mišljenja o mogućnostima za unapređenje poslovnog ambijenta i nastavku saradnje sa ciljem stvaranja povoljnijih uslova za privredni razvoj.

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Milorad Dodik

Igor Dodik

Brčko

privreda

privrednici

Sastanak

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