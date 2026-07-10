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Minić i Stevanović na gradilištu auto-puteva kod Bijeljine

Autor:

ATV redakcija
10.07.2026 13:54

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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић и министар саобраћаја и веза Зоран Стевановић посјетили су градилиште ауто-пута Бијељина - Брчко
Foto: RTRS

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić i ministar saobraćaja i veza Zoran Stevanović posjetili su gradilište auto-puta Bijeljina - Brčko u Velikoj Obarskoj, odakle idu na gradilište na petlju Brodac na dionici auto-puta Bijeljina-Rača.

Izgradnja dionice prema Brčkom, duge 17 kilometara, počela je u junu čime je nastavljen jedan od strateških infrastrukturnih projekata u Republici Srpskoj i BiH.

Ugovor o izgradnji ove dionice potpisan je krajem prošle godine sa kompanijom "Čajna oversiz endženiring grup", a vrijednost projekta iznosi 274 miliona KM bez PDV-a.

Dionica auto-puta Bijeljina-Brčko je dio buduće saobraćajne veze koja bi trebalo da poveže Beograd, Bijeljinu, Brčko, Banjaluku i Sarajevo.

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Minić i Stevanović će posjetiti i gradilištu Bijeljina-Rača, za koji je Vlada Srbije donirala 10 miliona evra, kao sufunansiranje projekta izgradnje ove dionice auto-puta.

Odluka Srbije da obezbijedi 10 miliona evra za nastavak izgradnje auto-puta Bijeljina-Rača potvrda je snažnog partnerstva i oprijedeljenosti za realizaciju projekata od zajedničkog interesa, rečeno je Srni u Ministarstvu finansija Republike Srpske.

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Savo Minić

Zoran Stevanović

Bijeljina

Republika Srpska

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